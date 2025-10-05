Assam Rifles Training : असम राइफल्स ने मणिपुर में 56 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया

इंफाल: असम राइफल्स ने अपनी नागरिक कार्रवाई पहल के तहत, सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मणिपुर के इंफाल घाटी क्षेत्र के 56 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है। इन 56 युवाओं में से 30 महिलाओं सहित 48 को मुंबई, जयपुर और दिल्ली के निजी होटलों और अन्य संस्थानों में नौकरी मिली।

एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि असम राइफल्स ने शनिवार को इंफाल के कैसम्पट में अपने कौशल विकास कार्यक्रम 4.0 के सफल प्रतिभागियों को सम्मानित किया। इंफाल घाटी में अपनी नागरिक कार्रवाई पहल के तहत, असम राइफल्स द्वारा इन प्रतिभागियों को सशक्त बनाया गया है।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम असम राइफल्स और वी केयर स्किल सॉल्यूशंस (कौशल विकास में विशेषज्ञता वाला एक इंफाल स्थित संगठन) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किया गया था। इस कार्यक्रम में, 56 युवाओं को आतिथ्य और खुदरा व्यापार का प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे उन्हें देश भर के प्रतिष्ठित होटलों में रोजगार प्राप्त हुआ है।

सम्मान समारोह में असम राइफल्स के डीआईजी और इस कार्यक्रम को आर्थिक रूप से सहयोग देने वाले एक गैर सरकारी संगठन के निदेशक भी उपस्थित थे। प्रवक्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में सफल प्रतिभागियों (18 लड़के और 30 लड़कियों) को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और उन्हें उनके प्रस्ताव पत्र सौंपे गए।

इन युवाओं को मुंबई, जयपुर और दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न संगठनों और होटलों में रोजगार मिला है। वे जल्द ही जयपुर, दिल्ली और मुंबई में अपनी नई नियुक्तियां ग्रहण करने के लिए रवाना होंगे। कौशल विकास कार्यक्रम के तहत, छात्रों ने बारह सप्ताह का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हुई और उन्हें एक उज्जवल भविष्य के लिए सशक्त बनाया गया।