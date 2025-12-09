Assam Rifles Operation : कछार में विदेशी सिगरेट रैकेट का भंडाफोड़, 2 तस्कर गिरफ्तार

सिलचर: असम राइफल्स ने असम पुलिस के साथ मिलकर दक्षिणी असम के कछार जिले में एक अवैध विदेशी सिगरेट रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान असम में 1.83 करोड़ रुपए मूल्य की सिगरेट की एक बड़ी खेप बरामद की गई। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

म्यांमार से तस्करी करके लाई गई सिगरेटों की बरामदगी के सिलसिले में दो ड्रग तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर असम राइफल्स की एक टीम ने असम पुलिस के साथ मिलकर सिलचर के तारापुर इलाके में एक अभियान चलाया और अवैध एस्से लाइट सिगरेट के 3,060 पैकेट बरामद किए, जिनका बाजार मूल्य लगभग 1.83 करोड़ रुपए है।

इस जब्ती के सिलसिले में हन्नान हुसैन बर्नहुइया और इस्लामुद्दीन लस्कर नाम के दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों कछार जिले के निवासी हैं।

पुलिस ने एक स्कॉर्पियो वाहन भी जब्त किया है।

असम राइफल्स के एक बयान में कहा गया है कि यह अभियान तस्करी पर अंकुश लगाने और क्षेत्र को अवैध व्यापार गतिविधियों से बचाने के प्रति असम राइफल्स की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

म्यांमार का चिन राज्य मिजोरम के छह जिलों- चम्फाई, सियाहा, लॉन्ग्टलाई, हनाहथियाल, सैतुअल और सेरछिप- से होकर कई तरह की दवाओं, विदेशी सिगरेट, जंगली जानवरों और कई दूसरी प्रतिबंधित चीजों की तस्करी का हब है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में तस्करी की जाने वाली दवाओं में अत्यधिक नशे की लत वाली मेथामफेटामाइन टैबलेट में मेथामफेटामाइन और कैफीन का मिश्रण होता है।

इनको याबा, या 'पार्टी टैबलेट,' के नाम से जाना जाता है। इन्हें अक्सर 'क्रेजी ड्रग' कहा जाता है। इन गोलियों का नशेड़ी व्यापक रूप से दुरुपयोग करते हैं और भारत में प्रतिबंधित हैं।

म्यांमार से तस्करी के बाद मेथामफेटामाइन की गोलियां और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं मिजोरम से होकर भारत के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों में भी पहुंचाई जाती हैं। मिजोरम की म्यांमार और बांग्लादेश के साथ क्रमशः 510 किलोमीटर और 318 किलोमीटर लंबी बिना बाड़ वाली सीमा है।

