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Assam BJP Rally : कांग्रेस की नीतियां असम के हितों के लिए नुकसानदायक: दिलीप सैकिया

गोलकगंज में भाजपा रैली, सैकिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाकर विकास पर जोर दिया
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Dainik Hawk·
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Apr 07, 2026, 03:51 AM
कांग्रेस की नीतियां असम के हितों के लिए नुकसानदायक: दिलीप सैकिया

गुवाहाटी: असम के गोलकगंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश भाजपा अध्‍यक्ष और सांसद दिलीप सैकिया ने सोमवार को पार्टी उम्‍मीदवार अश्विनी रॉय सरकार के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियां असम के हितों के लिए नुकसानदायक है।

सैकिया दिन में पहले गोलकगंज स्टेडियम पहुंचे और पार्टी कार्यकर्ताओं की मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व करते हुए लक्ष्मीमारी हाई स्कूल के खेल के मैदान में बने रैली स्थल तक गए। रोड शो और उसके बाद हुई जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी, जिसे भाजपा नेताओं ने विधानसभा चुनावों से पहले समर्थन का एक मजबूत प्रदर्शन बताया।

सभा को संबोधित करते हुए, सैकिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला और पार्टी पर ऐसी नीतियां अपनाने का आरोप लगाया, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे असम के मूल समुदायों के हितों के लिए नुकसानदायक हैं।

उन्होंने आने वाले चुनाव को एक निर्णायक मुकाबला बताया - एक तरफ भाजपा का विकास-उन्मुख शासन, और दूसरी तरफ वे ताकतें जो असम के हितों के खिलाफ काम कर रही हैं।

भाजपा नेता ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर भी निशाना साधा और उनके संबंध में हाल ही में हुई कानूनी घटनाओं का जिक्र किया। सैकिया ने कहा कि जिन लोगों ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को निशाना बनाने के लिए मनगढ़ंत तथ्य पेश किए हैं, उन्हें देश के कानून का सामना करना पड़ेगा।

सैकिया ने आरोप लगाया कि कांग्रेस आंतरिक मुद्दों से जूझ रही है और उसके पास शासन चलाने के लिए कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं है।

उन्होंने इसकी तुलना असम में भाजपा के कामकाज से की, और बुनियादी ढांचे के विकास, कल्याणकारी उपायों और मूल निवासियों के अधिकारों की रक्षा के प्रयासों को सत्ताधारी पार्टी की प्रमुख उपलब्धियों के रूप में उजागर किया।

सैकिया ने मतदाताओं से भाजपा उम्मीदवार अश्विनी रॉय सरकार का समर्थन करने का आग्रह किया, और जोर देकर कहा कि राज्य के विकास की गति को बनाए रखने के लिए भाजपा के नेतृत्व में राजनीतिक स्थिरता जरूरी है।

रैली का समापन पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गोलकगंज में निर्णायक जनादेश हासिल करने के प्रति विश्वास व्यक्त करने के साथ हुआ, क्योंकि चुनावों से पहले सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार तेज हो गया है।

--आईएएनएस

 

 

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