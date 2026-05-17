असम में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज, सीएम हिमंता बोले- वादे पूरे करने के लिए काम जारी

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य में अतिक्रमण के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने सोशल मीडिया पर बुलडोजर कार्रवाई की एक तस्वीर शेयर कर बताया कि वादे को पूरा करने के लिए पहले से ही जमीन पर काम जारी है।

हिमंता बिस्वा सरमा ने 'एक्स' पर पोस्ट में लिखा कि एनडीए 3.0 असम में अतिक्रमण की गई 1250 वर्ग किलोमीटर से अधिक जमीन को वापस हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस वादे को पूरा करने की दिशा में जमीन पर पहले से ही काम कर रहे हैं। उन्होंने वीडियो शेयर कर लिखा कि कल के अभियान की कुछ झलकियां।

इससे पहले सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने 13 मई को राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करने को लेकर बड़ी बात कही थी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि सरकार का मुख्य ध्यान असम की पहचान की रक्षा करने के साथ-साथ पूरे राज्य में तेजी से विकास सुनिश्चित करने पर रहेगा। हम हमेशा असम की सुरक्षा और असम के विकास के बारे में सकारात्मक बातें करेंगे। हमारी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि असम के लोग राज्य की सीमाओं के भीतर सुरक्षित रहें और विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकताओं की झलक उसके मौजूदा कार्यकाल के दौरान किए गए कामों में साफ दिखाई देगी। आने वाले दिनों में आप हमारे काम को लगातार देखते रहेंगे। हमारा काम खुद अपनी कहानी बयां करेगा। अब सिर्फ बातों का कोई मोल नहीं है। भाषण देने और चुनाव प्रचार करने का समय अब ​​बीत चुका है।

उन्होंने कहा था कि सरकार लोगों से किए गए सभी वादों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम अपने घोषणापत्र में किए गए वादों को जमीनी स्तर पर लागू करके पूरा करेंगे। हमारी सरकार सिर्फ बातें करने में नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर ठोस नतीजे देने में विश्वास रखती है।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब बात असम की सुरक्षा की आएगी, तो उससे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चुनावों से पहले हमने जो रुख अपनाया था, वह बिल्कुल भी नहीं बदलेगा और उसी के अनुसार आगे भी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

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