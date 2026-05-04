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Assam Election Results 2026 : असम में पांच वर्षों में किए गए कार्यों की झलक चुनाव परिणाम में दिखी: कौशिक राय

असम में भाजपा की जीत का सिलसिला जारी, कई सीटों पर बड़े अंतर से जीत
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 04, 2026, 03:34 PM
असम में पांच वर्षों में किए गए कार्यों की झलक चुनाव परिणाम में दिखी: कौशिक राय

गुवाहाटी: असम की लखीपुर विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार और मंत्री कौशिक राय ने कांग्रेस उम्मीदवार शांति कुमार सिंघा को 99401 वोट से हरा दिया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं जनता को भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों में किए गए कार्यों की झलक इस चुनाव परिणाम में दिखाई देती है।"

काटीगोराह से भाजपा उम्मीदवार कमलाख्या डे पुरकायस्था ने कांग्रेस उम्मीदवार अमर चंद जैन को 37680 मतों से हरा दिया है। उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र के विकास और कल्याण का वादा किया।

भाजपा और उसके सहयोगियों की भारी जीत के बाद काजीरंगा सांसद कामाख्या प्रसाद तासा ने गौरव गोगोई की हार की कड़ी आलोचना की।

भाजपा उम्मीदवार ऋषिराज हजारिका ने रंगनाडी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की और कहा कि उनकी योजना विकास पर ध्यान केंद्रित करने और असम के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा को मजबूत करने की है।

केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोमवार को असम विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के प्रदर्शन को "ऐतिहासिक जीत" बताया और इसका श्रेय मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व में विकासोन्मुखी शासन और "डबल इंजन" वाली सरकार को दिया।

सोनोवाल ने कहा कि जनादेश का व्यापक दायरा भाजपा और उसके सहयोगियों के प्रति जनता के मजबूत और सकारात्मक समर्थन को दर्शाता है। गठबंधन भारी बहुमत की ओर बढ़ रहा है, जो उसके नेतृत्व में जनता के गहरे भरोसे को रेखांकित करता है। एनडीए सरकार ने असम में विकास का एक सशक्त वातावरण बनाया है, जिससे सामाजिक न्याय और आर्थिक सशक्तिकरण के अधिक अवसर मिले हैं।

--आईएएनएस

ओपी/वीसी

 

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