Gaurav Gogoi Statement : गौरव गोगोई ने शहीद परिवार की टिप्पणी पर कोई बयान नहीं दिया

गुवाहाटी: असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट और जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई ने शुक्रवार को कारगिल युद्ध के हीरो कैप्टन जिंटू गोगोई के परिवार की पाकिस्तान से कथित संबंधों को लेकर की गई आलोचना पर सीधे कमेंट करने से परहेज किया। उन्होंने इसके बजाय माजुली के अपने दौरे के दौरान बाढ़ कम करने, कटाव कंट्रोल और जातीय स्थिति के मुद्दों पर ध्यान देने की कोशिश की।

गोगोई की यह बात तब सामने आई जब मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि गोगोई के कथित पाकिस्तान लिंक की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की रिपोर्ट में बदलाव किया जाएगा और आगे की जांच के लिए केंद्र को भेजा जाएगा।

रिपोर्टर्स से बात करते हुए, गोगोई ने कहा कि वह शहीद के माता-पिता के बयानों का जवाब नहीं देंगे, जिन्होंने उनके पहले पाकिस्तान दौरे की खबरों पर दुख जताया था।

उन्होंने कहा, "वे एक शहीद का परिवार हैं। वे जो भी कहें, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है।" उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा सांसद के तौर पर अपने समय के दौरान वह कई बार खुद परिवार से मिले थे। कैप्टन जिंटू गोगोई ने कारगिल युद्ध के दौरान अपनी जान दे दी थी।

उनके पिता, थोगिरन गोगोई ने पहले कहा था कि दुश्मन माने जाने वाले देश का दौरा उन परिवारों के लिए दर्दनाक होता है जिन्होंने देश के लिए अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, और कहा कि भारत के खिलाफ साजिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ देशद्रोही जैसा बर्ताव किया जाना चाहिए।​

तीखी राजनीतिक बहस के बीच, कांग्रेस नेता ने सरकार की प्राथमिकताओं, खासकर बाढ़ और कटाव से राहत पर जोर दिया, जो माजुली और असम के दूसरे नदी वाले इलाकों में लगातार फैली हुई हैं।

गोगोई ने कहा कि अगर कांग्रेस राज्य में अगली सरकार बनाती है, तो वह बाढ़ और कटाव कंट्रोल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड जारी करने के लिए प्रधानमंत्री से संपर्क करेगी।

उन्होंने असम में छह बड़े जातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता को भी दोहराया और कहा कि केंद्र के पास इस फैसले को लागू करने का अधिकार है।

उन्होंने कहा, "हम राज्य से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री के साथ काम करेंगे।" उन्होंने याद दिलाया कि उनके पिता तरुण गोगोई के मुख्यमंत्री रहने के दौरान, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ सहयोग से असम को कई पहल करने में मदद मिली थी।

प्रधानमंत्री के हालिया राज्य दौरे पर टिप्पणी करते हुए, गोगोई ने कहा कि विधानसभा चुनाव अगली राज्य सरकार और मुख्यमंत्री चुनने के बारे में है, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं।

चुनाव पास आने के साथ, एसआईटी जांच विवाद ने कैंपेन में तेजी ला दी है, भले ही बाढ़ कंट्रोल और जातीय दर्जा वोटरों की मुख्य चिंताएं बनी हुई हैं।

--आईएएनएस