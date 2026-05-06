Assam Politics : हिमंता बिस्वा सरमा असम के राज्यपाल से मिलकर अपना सौंपेंगे इस्तीफा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा बुधवार को राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपेंगे, जिससे विधानसभा चुनावों में पार्टी की शानदार जीत के बाद राज्य में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्यमंत्री सरमा ने गुवाहाटी में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, "मुझे अभी-अभी सूचना मिली है कि हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को हमारी विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है।"

उन्होंने आगे कहा कि वे नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के कार्यक्रम को लेकर जल्द ही जेपी नड्डा से बात करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, "पर्यवेक्षकों द्वारा विधायकों की बैठक बुलाने का निर्देश मिलते ही हम बैठक बुला लेंगे। उसके बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होगा।"

सरमा ने आगे कहा कि चुनाव आयोग द्वारा अंतिम परिणामों की आधिकारिक घोषणा के बाद, वह राज्यपाल को औपचारिक रूप से अपना इस्तीफा सौंप देंगे ताकि नई सरकार के गठन की संवैधानिक प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने असम विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की, आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और सरमा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया।

समग्र परिणामों से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पक्ष में निर्णायक जनादेश का पता चलता है, जिसने विधानसभा की 126 सीटों में से 82 सीटें जीतीं।

कांग्रेस 19 सीटों के साथ पिछड़ गई, जबकि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) जैसी क्षेत्रीय पार्टियों ने 10-10 सीटें हासिल कीं।

ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) और रायजोर दल ने दो-दो सीटें जीतकर अपनी पहली सीट पर कब्जा जमाया, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (एआईटीसी) ने एक सीट के साथ अपना खाता खोला।

इस शानदार जीत के साथ, भाजपा असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तैयार है, जिससे पूर्वोत्तर राज्य में उसका दबदबा और मजबूत होगा और विपक्ष को एक बड़ा झटका लगेगा।

परिणामों की घोषणा के बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरे राज्य में जश्न मनाया और जनादेश को भाजपा सरकार के विकास एजेंडा और शासन में जनता के विश्वास का प्रतिबिंब बताया।

भाजपा विधायक दल द्वारा औपचारिक रूप से अपने नेता का चुनाव करने के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख की घोषणा होने की उम्मीद है।

--आईएएनएस