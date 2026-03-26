Himanta Biswa Sarma Statement : असम में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं: सीएम सरमा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों से घबराकर अधिक खरीदारी (पैनिक बाइंग) न करने की अपील की।

पत्रकारों से बातचीत में सरमा ने स्पष्ट किया कि ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, “असम में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। किसी तरह की कमी का कोई डर नहीं है।”

मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि देशभर में ईंधन आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है।

उन्होंने लोगों से जिम्मेदारी से व्यवहार करने की अपील करते हुए कहा कि अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण करने से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा, “मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि पेट्रोल पंपों पर भीड़ न लगाएं और जरूरत से ज्यादा ईंधन जमा न करें।”

अधिकारियों के मुताबिक, असम और पूर्वोत्तर में पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई चेन पूरी तरह स्थिर है और तेल कंपनियां नियमित रूप से वितरण कर रही हैं।

हाल के दिनों में ईंधन की उपलब्धता को लेकर कुछ जगहों पर चिंता के चलते पेट्रोल पंपों पर मांग बढ़ी थी, लेकिन प्रशासन ने साफ किया है कि आपूर्ति में कोई रुकावट नहीं है।

राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और तेल विपणन कंपनियों के साथ समन्वय कर रही है ताकि पूरे राज्य में ईंधन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी कि पैनिक बाइंग से स्थानीय स्तर पर अस्थायी दबाव बन सकता है, जबकि कुल मिलाकर स्टॉक पर्याप्त है।

मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है।

--आईएएनएस