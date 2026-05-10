Assam Election Result : असम में भाजपा की 81 प्रतिशत जीत दर एक ऐतिहासिक जनादेश: मानव डेका

गुवाहाटी: असम के लखीमपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक मानव डेका ने कहा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन राज्य में भाजपा और उसके शासन मॉडल के लिए जनता के अभूतपूर्व समर्थन को दिखाता है।

डेका ने गुवाहाटी में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भाजपा ने 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा में लगभग 81 प्रतिशत की शानदार जीत दर के साथ एक 'अभूतपूर्व' जनादेश हासिल किया है।

डेका ने कहा, "लोगों ने भाजपा के पक्ष में जबरदस्त वोट दिया है। अगर आप सभी 126 विधानसभा क्षेत्रों के नतीजे देखें, तो हमारी जीत का प्रतिशत लगभग 81 प्रतिशत है। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसी जीत दर बहुत कम देखने को मिलती है।"

उन्होंने एनडीए की इस बड़ी जीत का श्रेय भाजपा नेतृत्व के तहत सामूहिक संगठनात्मक प्रयासों, मजबूत बूथ-स्तरीय प्रबंधन, स्वच्छ शासन और विकासोन्मुख राजनीति को दिया।

उन्होंने कहा, "यह सफलता हमारे सामूहिक प्रयास का नतीजा है। हर बूथ-स्तरीय कार्यकर्ता और पार्टी के हर पदाधिकारी ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर आप हमारे बूथ कार्यकर्ताओं का इंटरव्यू लेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि भाजपा कितने व्यवस्थित और कुशल तरीके से काम करती है।"

डेका ने जमीनी स्तर पर राजनीतिक काम के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि चुनावी सफलता सिर्फ सोशल मीडिया अभियानों से हासिल नहीं की जा सकती।

भाजपा विधायक ने कहा, "राजनीति सिर्फ फेसबुक या सोशल मीडिया से नहीं चल सकती। राजनीति में सफल होने के लिए जमीनी स्तर पर काम करना पड़ता है, बूथ समितियों को मजबूत करना पड़ता है और लोगों से जुड़े रहना पड़ता है।"

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का पारदर्शी प्रशासन, कल्याणकारी योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित करना जनता का विश्वास जीतने में एक अहम भूमिका निभाता है।

कांग्रेस पर तंज कसते हुए डेका ने सवाल उठाया कि क्या भाजपा को उस पार्टी से किसी तरह के प्रमाण की जरूरत है जिसे चुनावों में करारी हार का सामना करना पड़ा है।

उन्होंने कहा, "विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है। जनता से ऐसा जनादेश मिलने के बाद हमें उनसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।"

भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए लगातार तीसरी बार असम में सरकार बनाने जा रहा है, जिसमें हिमंत बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए तैयार हैं।

--आईएएनएस