वैश्विक युद्धों के कारण बढ़ रही महंगाई, आने वाले महीनों में सुधरेंगे हालात: प्रशांत फुकन

गुवाहाटी: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ विधायक और असम के पूर्व मंत्री प्रशांत फुकन ने सोमवार को कीमतों में हो रही निरंतर वृद्धि का कारण वैश्विक संघर्षों को बताया और कहा कि आने वाले महीनों में स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होने की उम्मीद है।

असम के पूर्व मंत्री प्रशांत फुकन ने पत्रकारों से कहा कि मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि केवल असम या भारत तक ही सीमित मुद्दे नहीं हैं, बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और अस्थिरता से प्रेरित व्यापक वैश्विक आर्थिक स्थिति का हिस्सा हैं।

भाजपा नेता ने कहा, "आज हम जो मूल्य वृद्धि देख रहे हैं, वह वैश्विक स्थिति से जुड़ी है। दुनिया भर में युद्ध और संघर्ष हो रहे हैं, और इन घटनाओं का अर्थव्यवस्था और कीमतों पर हर जगह प्रभाव पड़ रहा है।"

फुकन के अनुसार, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय माहौल ने आर्थिक स्थिरता को बाधित किया है और आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बनाया है, जिससे आवश्यक वस्तुओं और अन्य सामानों की कीमतों पर असर पड़ा है।

हालांकि, उन्होंने आशा व्यक्त की कि समय के साथ स्थिति स्थिर हो जाएगी और मुद्रास्फीति का दबाव धीरे-धीरे कम हो जाएगा।

उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि कुछ समय बाद स्थिति में सुधार होगा। धीरे-धीरे हालात बेहतर होते जाएंगे।"

फुकान ने कहा कि कीमतों में वृद्धि काफी हद तक मौजूदा वैश्विक वातावरण का परिणाम है, जो भू-राजनीतिक तनावों और दुनिया भर में चल रहे युद्धों से आकार लेता है।

उन्होंने आगे कहा, "संघर्षों के कारण जो माहौल बना है, वह मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के प्रमुख कारणों में से एक है।"

ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब आवश्यक वस्तुओं, ईंधन और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की बढ़ती कीमतें पूरे देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई हैं, और विपक्षी दल मुद्रास्फीति को लेकर केंद्र और राज्यों दोनों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों को बार-बार निशाना बना रहे हैं।

भाजपा का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान सहित कई वैश्विक कारकों ने कीमतों में वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

फुकन की टिप्पणियां पार्टी के इस रुख को दर्शाती हैं कि मुद्रास्फीति की स्थिति एक स्थानीय मुद्दा होने के बजाय एक व्यापक वैश्विक आर्थिक चुनौती का हिस्सा है।

--आईएएनएस

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