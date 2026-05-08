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Assam Politics : भाजपा सरकार स्वदेशी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी: असम मंत्री

असम सरकार ने विकास और कल्याणकारी योजनाओं को बताया जनता के विश्वास का आधार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 08, 2026, 03:48 PM
भाजपा सरकार स्वदेशी समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी: असम मंत्री

गुवाहाटी: असम के कैबिनेट मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के स्वदेशी समुदायों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की चुनावी सफलता उसके शासन मॉडल में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

पत्रकारों से बात करते हुए बरुआ ने कहा कि असम की जनता ने सरकार के विकास एजेंडे, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों में समावेशी विकास के प्रयासों का जोरदार समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि असम की जनता को इस बात का भरोसा हो गया है कि वर्तमान सरकार राज्य और यहां के आदिवासी समुदायों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यह समर्थन चुनाव परिणामों में भी झलका है।

मंत्री ने कहा कि सरकार असम के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले राभा, बोडो और अन्य जातीय समुदायों सहित विभिन्न आदिवासी समूहों की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने आदिवासी आबादी को प्रभावित करने वाले दीर्घकालिक मुद्दों को हल करने और दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में संतुलित विकास सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किया है।

उन्होंने सरकार की कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला और कहा कि पिछले कुछ वर्षों में शुरू की गई कई योजनाओं से लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है।

ओरुनोदोई योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने इसका दायरा काफी बढ़ाया है।

उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल इस नकद लाभ हस्तांतरण योजना के तहत लगभग 1.5 लाख लाभार्थियों को सहायता मिली। इस साल सरकार का लक्ष्य कल्याणकारी योजनाओं का दायरा और बढ़ाना है ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।

मंत्री ने ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति और बेहतर संपर्क सुनिश्चित करते हुए आदिवासी समुदायों के अधिकारों और पहचान की रक्षा के महत्व पर भी जोर दिया।

उनके अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने समुदायों और हितधारकों के साथ सीधे जुड़कर चर्चा और आम सहमति के माध्यम से मुद्दों को हल करने की नीति अपनाई है।

--आईएएनएस

एमएस/

 

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