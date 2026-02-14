Assam Elections 2026 : चुनाव की घोषणा के बाद भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी: असम के मुख्यमंत्री

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को कहा कि आगामी चुनाव की तारीखें चुनाव आयोग द्वारा घोषित होते ही भाजपा अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगी।

उदलगुरी में पत्रकारों से बात करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है और स्पष्ट रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है।

सरमा ने कहा, “एक बार चुनाव की तारीखें घोषित हो जाएंगी, हम बिना किसी देरी के अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे।” उन्होंने बताया कि जल्दी स्पष्टता मिलने से पार्टी को जमीनी स्तर पर संपर्क बढ़ाने और संगठनात्मक काम मजबूत करने में मदद मिलेगी।

विपक्ष में एकता के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी को हमेशा मान लेना चाहिए कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा।

हेमंत शर्मा ने कहा कि हमें यह मानकर आगे बढ़ना होगा कि विपक्ष की एकता बनेगी और चुनावी तैयारी अटकलों या राजनीतिक अनिश्चितता पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और पार्टी अपने प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त हैं और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में लागू किए गए विकास कार्य, बुनियादी ढांचे का विस्तार और कल्याण योजनाओं का हवाला दिया।

सरमा के अनुसार, इन कामों ने सरकार और जनता के बीच मजबूत संबंध बनाए हैं, विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में।

उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी का ध्यान राजनीतिक गणना पर नहीं, बल्कि शासन और जनसेवा पर है। सरकार चुनाव से पहले भी विकास, कानून व्यवस्था और समाज के सभी वर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देती रहेगी।

सरमा ने बताया कि बूथ स्तर पर संगठनात्मक मजबूती अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में पूरी हो चुकी है और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है। उम्मीदवारों का चयन जीतने की योग्यता, प्रदर्शन और जनता की स्वीकार्यता के आधार पर होगा।

उन्होंने विपक्ष की रणनीतियों को बड़ी चुनौती मानने वाले सुझावों को खारिज करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी नए जनादेश को सुरक्षित करने के लिए आत्मविश्वासी है।

सरमा ने कहा कि मतदाता पार्टियों को उनके काम और विश्वसनीयता के आधार पर आंकेंगे, राजनीतिक गठबंधनों के आधार पर नहीं।

अंत में मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि पार्टी चुनावों के लिए तैयार है और उम्मीद जताई कि असम के लोग एक बार फिर वर्तमान नेतृत्व और राज्य के भविष्य के लिए उसकी दृष्टि पर विश्वास करेंगे।

--आईएएनएस