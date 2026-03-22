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Assam Assembly Elections : असम चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की दूसरी सूची, सात उम्मीदवारों के नाम घोषित

ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में टीएमसी ने असम के सात उम्मीदवारों की नई सूची जारी की।
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Dainik Hawk·
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Mar 22, 2026, 07:46 AM
असम चुनाव के लिए टीएमसी ने जारी की दूसरी सूची, सात उम्मीदवारों के नाम घोषित

दिसपुर:  असम विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी ने अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। पार्टी की ओर से यह घोषणा पार्टी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मार्गदर्शन में की गई है।

इस सूची में असम में तृणमूल कांग्रेस के सात उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं।

जारी सूची के अनुसार, मांडिया (बारपेटा) सीट से शेरमन अली अहमद, हाजो-सुअलकुची (एससी) सीट से रोजी अहमद (फुनू दास), गुवाहाटी सेंट्रल से अविजीत मजूमदार, चाबुआ-लाहोवाल (डिब्रूगढ़) से इनुस कुमार कंदापन, मरियानी (जोरहाट) से परेश बोरा, करीमगंज नॉर्थ से परिमल रंजन रॉय और करीमगंज साउथ से अजीज अहमद खान (रानू खान) को उम्मीदवार बनाया गया है।

इसके साथ ही पार्टी ने पहली सूची में एक अहम बदलाव भी किया है। पहली सूची में शामिल क्रम संख्या 6 के तहत चामरिया विधानसभा सीट (एसी नंबर 27) से घोषित उम्मीदवार की उम्मीदवारी वापस ले ली गई है।

टीएमसी ने अपने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि वे जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ें और लोगों का विश्वास जीतें।

इससे पहले शनिवार को टीएमसी ने अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 17 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा गया था।

असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं और यह एक सदनीय विधायिका है। निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव के अनुसार, इनमें से नौ सीटें अनुसूचित जाति (एससी) और 19 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित हैं।

इसके अलावा, असम का प्रतिनिधित्व संसद में भी महत्वपूर्ण है। राज्य के पास लोकसभा की 14 सीटें और राज्यसभा की 7 सीटें हैं।

असम की सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान केवल एक ही चरण में 9 अप्रैल को संपन्न होगा और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।

--आईएएनएस

 

 

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