Assam Assembly Elections : विधानसभा चुनाव में असम गण परिषद के साथ सीट बंटवारे का फार्मूला तय : सीएम सरमा

गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसकी सहयोगी असम गण परिषद (एजीपी) के बीच सीट बंटवारे की बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया है और प्रस्ताव को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है।

पत्रकारों से बात करते हुए सीएम सरमा ने कहा कि राज्य स्तर पर सीट बंटवारे पर अंतिम समझौता हो चुका है और इसकी जानकारी भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम गण परिषद के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत पूरी हो चुकी है। मंजूरी के लिए सभी दस्तावेज दिल्ली भेज दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया जल्द ही पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली जाएंगे।

सीएम सरमा ने बताया कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र (बीटीआर) में सीट बंटवारे को लेकर भी बातचीत पूरी हो चुकी है। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) इस क्षेत्र की 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जबकि भाजपा चार सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी।

मुख्यमंत्री ने संकेत दिया कि भाजपा अपने उम्मीदवारों के चयन के अंतिम चरण में है और पार्टी की उम्मीदवार सूची जल्द ही घोषित की जाएगी। सरमा ने भाजपा की 'जन आशीर्वाद यात्रा' को मिली प्रतिक्रिया पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि जनता की भागीदारी जबरदस्त रही है। जन आशीर्वाद यात्रा में लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया है। जनता की प्रतिक्रिया जबरदस्त रही है।

भाजपा ने विधानसभा चुनावों से पहले पूरे राज्य में अपने राजनीतिक संपर्क को तेज कर दिया है, जिसमें वरिष्ठ नेता यात्रा में भाग ले रहे हैं और राज्य के कई जिलों में लोगों से बातचीत कर रहे हैं।

