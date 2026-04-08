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Assam Assembly Elections 2026 : असम में चुनाव की तैयारियां पूरी, पोलिंग कर्मियों ने कहा-पहली बार मिला ऐसा अनुभव

असम चुनाव: पोलिंग टीमें रवाना, मतदान के लिए तैयार राज्य
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 08, 2026, 02:57 PM
असम में चुनाव की तैयारियां पूरी, पोलिंग कर्मियों ने कहा-पहली बार मिला ऐसा अनुभव

विश्वनाथ: गुरुवार को होने वाले असम विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। विश्वनाथ और होजाई में पोलिंग पार्टियां अपने-अपने मतदान केंद्रों के लिए बुधवार को रवाना हो चुकी हैं। चुनावी माहौल के बीच कर्मचारियों में उत्साह और जिम्मेदारी का भाव साफ दिखाई दे रहा है।

होजाई से एक पोलिंग कर्मी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए आईएएनएस से कहा कि यह उनके जीवन का पहला ऐसा अनुभव है और वह खुद को काफी उत्साहित व तरोताजा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर जाना उनके लिए गर्व की बात है और यह एक नया अनुभव भी है।

वहीं, एक अन्य पोलिंग कर्मी ने कहा कि सभी लोग एक ही चरण में चुनाव ड्यूटी निभा रहे हैं, जिससे टीमवर्क और सहयोग की भावना मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए पूरी तरह तैयार है और यह अनुभव उनके लिए बेहद खास है।

होजाई जिले से भी एक पोलिंग कर्मी ने जानकारी दी कि उनका पोलिंग स्टेशन नंबर 92 है और उनकी टीम में कुल चार सदस्य हैं, जो मिलकर चुनाव प्रक्रिया को सफल बनाने में जुटे हैं।

नगांव से पोलिंग कर्मी ने कहा, "मैं मतदाताओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे जल्दी आएं और मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लें। अपना वोट डालें और अपने अधिकार का प्रयोग करें।"

गौरतलब है कि असम में गुरुवार को एक ही चरण में मतदान होना है। राज्य की सभी 126 विधानसभा सीटों पर इस बार कुल 722 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें राष्ट्रीय दलों के 211, राज्य स्तरीय दलों के 116, पंजीकृत दलों के 137 और 258 निर्दलीय प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

चुनाव आयोग द्वारा पूरी तैयारियां सुनिश्चित की गई हैं ताकि मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। वहीं, वोटों की गिनती 4 मई को की जाएगी और उसी दिन चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

असम में लोकतंत्र के इस महापर्व को लेकर उत्साह चरम पर है और सभी की नजरें अब मतदान और नतीजों पर टिकी हैं।

--आईएएनएस

 

 

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