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Assam Assembly Election : भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने डाले वोट, जताया जीत का भरोसा

असम में मतदान के साथ चुनावी माहौल तेज, नेताओं ने जताया जीत का भरोसा
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Dainik Hawk·
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Apr 09, 2026, 04:54 PM
असम चुनाव : भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने डाले वोट, जताया जीत का भरोसा

दिसपुर: असम विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होते ही राजनीतिक माहौल पूरी तरह सक्रिय नजर आया। गुरुवार को भाजपा और कांग्रेस के कई बड़े नेता और उम्मीदवार मतदान केंद्रों पर पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और जीत को लेकर भरोसा जताया। साथ ही, सभी ने लोगों से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

दिसपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व सांसद प्रद्युत बोर्डोलोई ने मरिकलॉन्ग हाईस्कूल के नॉर्थ सेक्शन स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा, "मैंने अभी अपना वोट डाला है। जब मैंने दिसपुर से नामांकन दाखिल किया, तब मैं अपना वोट ट्रांसफर नहीं कर पाया, इसलिए यहां आकर मतदान किया।"

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी मतदान किया और अपनी पार्टी की जीत को लेकर विश्वास जताया। उन्होंने कहा, "हम एक नया असम बनाएंगे। अगर हमारी सरकार बनी तो हम असम की परंपरा और संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे और प्रवासन को रोकने के लिए काम करेंगे।"

कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा, "मैं यहां अपना वोट डालने और लोकतांत्रिक कर्तव्य निभाने आया हूं। मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ हो।"

उधरबोंड सीट से भाजपा उम्मीदवार राजदीप गोआला ने भी मतदाताओं से वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा, "मैं सभी से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने की अपील करता हूं। मुझे उम्मीद है कि असम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता रहेगा और लोग भाजपा का समर्थन करेंगे।"

माजुली से कांग्रेस उम्मीदवार इंद्रनील पेगू ने मतदान के दिन को लोकतंत्र का उत्सव बताया। उन्होंने कहा, "आज लोकतंत्र के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए बाहर निकल रहे हैं।"

सदिया से भाजपा उम्मीदवार बोलिन चेतिया ने भी अपनी पार्टी के प्रति जनता के समर्थन का दावा किया। उन्होंने कहा, "असम और खासकर युवा भाजपा के साथ हैं, क्योंकि उन्हें सरकार के काम पर भरोसा है।"

भाजपा नेता मनब डेका ने मतदान के माहौल को उत्सव जैसा बताया। उन्होंने कहा, "असम में चुनाव एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। मैं सभी से वोट डालने की अपील करता हूं और प्रचार के दौरान कही गई किसी भी कठोर बात के लिए माफी मांगता हूं।"

कांग्रेस गठबंधन के सहयोगी एजेपी के उम्मीदवार कुंकी चौधरी ने बदलाव की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, "लोग असली बदलाव के लिए बाहर आए हैं। व्यवस्था को बदलने के लिए उसका हिस्सा बनना जरूरी है।"

भाजपा उम्मीदवार मृदुल कुमार दत्ता ने पहली बार उम्मीदवार के रूप में वोट डालने पर खुशी जताई और भारी मतदान की सराहना की। वहीं एक अन्य भाजपा उम्मीदवार सूर्य रोंगफार ने भी जनता के उत्साह को पार्टी के समर्थन का संकेत बताया।

बोकाखाट से एनडीए उम्मीदवार अतुल बोरा ने इस दिन को यादगार बताया। उन्होंने कहा, "हमने इस दिन के लिए कड़ी मेहनत की है। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी देखकर खुशी हो रही है। मतदान करना हर नागरिक का संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है।"

--आईएएनएस

 

 

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