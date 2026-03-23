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Congress Assam : असम चुनाव में जेएमएम ने जारी की 21 प्रत्याशियों की सूची, मुकाबला हुआ और दिलचस्प

जेएमएम ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 21 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 23, 2026, 10:45 AM
असम चुनाव में जेएमएम ने जारी की 21 प्रत्याशियों की सूची, मुकाबला हुआ और दिलचस्प

नई दिल्ली: असम विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही भाजपा से लेकर कांग्रेस तक, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने भी असम चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। जेएमएम ने सोमवार को 21 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी।

पार्टी नेता विनोद कुमार पांडे ने बताया कि जेएमएम पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है और राज्य में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करेगी।

झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से मजबत विधानसभा क्षेत्र से प्रीति रेखा बारला, बिश्वनाथ विधानसभा से तेहारू गौर, खुमताई विधानसभा क्षेत्र से अमित नाग, सोनारी से बलदेव तेली, चबुआ विधानसभा से भूबेन मुरारी, गोसाईंगांव से फैड्रिक्शन हांसदा, दुलियाजान से पीटर मिंज, रोंगोनाडी से पाबन सौताल, डिगबोई से भरत नायक, भेरगांव से प्रभात दास पनिका, टिंगखोंग से महाबीर बास्के, बरचल्ला से अब्दुल मज़ान, रंगपारा से मैथ्यू टोपनो, मार्गेरिटा से जेर्नल मिंज, नहरकटिया से संजय बाग, मकुम से मुन्ना करमारकर, डूमडूमा से रतनाकर ताती, टिटाबोर से सोनिया, बोकाजन (एसटी) से प्रतापचिंग रंगफर और खोवांग से प्रभाकर दास को टिकट दिया गया है।

असम की 126 विधानसभा सीटों पर 9 अप्रैल को मतदान कराया जाएगा। 4 मई को परिणाम घोषित किए जाएंगे।

असम चुनाव में सीधे तौर पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दावा किया है कि इस बार भी असम की जनता भाजपा पर भरोसा करेगी और एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में असम में भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं, कांग्रेस भी दावा कर रही है प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा।

इस सबके बीच जेएमएम ने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुनाव को रोमांचक बना दिया है। राजनीतिक गलियारों में कई दिनों तक चर्चा चली की कांग्रेस जेएमएम को कुछ सीट दे सकती है, लेकिन, जब जेएमएम को हाथ का साथ नहीं मिला तो उसने अपने दम पर असम में पार्टी को मजबूती और प्रदेश स्तर पर मिले सुझाव पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।

--आईएएनएस

 

 

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