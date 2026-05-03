Assam Election : असम में तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकारः विजय कुमार गुप्ता

गुवाहाटी: असम में विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए तैयारी हो चुकी है। मतगणना से पहले गुवाहाटी से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार गुप्ता ने कहा कि पार्टी को मजबूत जनादेश और असम में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद है।

विजय कुमार गुप्ता ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "कल असम विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित होंगे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, यह सेवा का एक मिशन है। जब कोई चीज सेवा के लिए समर्पित होती है, तो हम जनता के लिए काम करते हैं। भाजपा को जनता का आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास प्राप्त है। किसी भी संगठन को समर्पित कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है और हमारे कार्यकर्ता समर्पण और ईमानदारी के साथ सेवा करते हैं।"

भाजपा उम्मीदवार दीप्लू रंजन सरमा ने कहा, "भाजपा पूरी तरह तैयार है। हमें भारी बहुमत से जीत मिलेगी और हम आशावादी हैं। राहुल गांधी को भारत के लिए काम करना चाहिए, लेकिन वे चीन के लिए काम करते हैं। कल सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा।"

वहीं, कोकराझार जिला आयुक्त पी. ​​उदय प्रवीण ने कहा, "हमने कल की मतगणना के लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली हैं। हमारे कोकराझार जिले में कुल पांच निर्वाचन क्षेत्र हैं। तीन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना कोकराझार हायर सेकेंडरी स्कूल में होगी। शेष दो निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतगणना बॉर्डरलैंड विश्वविद्यालय में की जाएगी।"

राज्य की 126 विधानसभा सीटों पर 722 उम्मीदवारों के चुनावी भाग्य का फैसला कल होगा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी 35 जिलों के 40 मतगणना केंद्रों पर मतगणना होगी। मतगणना के दिन किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए 85 ‘असॉल्ट ग्रुप्स’ की सहायता भी मांगी गई है। राज्य में नौ अप्रैल को मतदान हुआ, जिसमें 25 लाख से अधिक मतदाताओं में से 85.96 प्रतिशत ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

दिग्गज उम्मीदवारों में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई, एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल और रायजोर दल नेता अखिल गोगोई शामिल हैं।

--आईएएनएस