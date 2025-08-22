भारत समाचार

Asim Munir Nuclear Threat: भारत की सेकंड-स्ट्राइक क्षमता मजबूत, ड्रोन रोधी सुरक्षा विकसित करना प्राथमिकता: हेमंत महाजन

भारत की सेकंड-स्ट्राइक क्षमता पाक की परमाणु धमकी का जवाब
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 22, 2025, 05:37 AM
भारत की सेकंड-स्ट्राइक क्षमता मजबूत, ड्रोन रोधी सुरक्षा विकसित करना प्राथमिकता: हेमंत महाजन

पुणे: पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर द्वारा अमेरिका की धरती से भारत को दी गई परमाणु धमकी पर रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (सेवानिवृत्त) ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने कहा, "असीम मुनीर अमेरिका में थे और उन्होंने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी थी, लेकिन हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास 'सेकंड-स्ट्राइक' क्षमता है। हमारी सेकंड-स्ट्राइक क्षमता मजबूत है, जो किसी भी परमाणु हमले का जवाब देने में सक्षम है। भारत न्यूक्लियर ट्रायड (जमीन, आसमान और समुद्र से परमाणु हमले की क्षमता) वाला देश है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। अमेरिका ने जापान के खिलाफ सिर्फ एक बार हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद से युद्ध में कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। पाकिस्तान की धमकियों से भारत डरने वाला नहीं है।"

हेमंत महाजन ने अमेरिका और चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, "अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में 28 या 29 अगस्त से रूस से आयातित वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगेगा, जिससे भारत का अमेरिका को निर्यात प्रभावित होगा। ऐसे में हमें वैकल्पिक बाजार तलाशने होंगे, जिसमें चीन एक विकल्प हो सकता है, लेकिन चीन पर भरोसा जोखिम भरा है, क्योंकि वह हमारा सबसे बड़ा आयात स्रोत होने के बावजूद विश्वसनीय नहीं है।"

इसके साथ ही, महाजन ने ड्रोन रोधी सुरक्षा व्यवस्था पर भारत के प्रयासों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 10 वर्षों में पूरे भारत में ड्रोन रोधी सुरक्षा प्रणाली लागू करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। प्राथमिकता के आधार पर रिफाइनरियों, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों जैसे ट्रॉम्बे और चेन्नई और मुंबई जैसे आर्थिक केंद्रों को सुरक्षा दी जाएगी।"

उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वदेशी ड्रोन रोधी प्रणाली विकसित करना भारत की रणनीतिक प्राथमिकता है, क्योंकि ड्रोन आधुनिक युद्ध में बड़ा खतरा बन रहे हैं। हो सकता है कि अगले 10 वर्षों में स्वदेशी या भारत में निर्मित विमान रोधी रक्षा प्रणाली तैयार हो जाए, जो पूरे भारत को सुरक्षा प्रदान करेगी।

 

 

India securityDefense ExpertsPakistan Nuclear ThreatIndia Second StrikeAsim MunirNuclear Triadanti-drone system

Related posts

Loading...

More from author

Loading...