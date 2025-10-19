Ashwini Vaishnaw Inspection : त्योहारी भीड़ के बीच 12,000 विशेष ट्रेनें चल रही हैं, भीड़भाड़ की अफवाहों को रोकें: अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली: दीपावाली और छठ से पहले ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के आनंद विहार टर्मिनल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यात्री व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही, अधिकारियों और यात्रियों के साथ बातचीत की।

उन्होंने लोगों और विपक्षी दलों से भीड़भाड़ और कुप्रबंधन को लेकर सोशल मीडिया पर कोई अफवाह न फैलाने का आग्रह किया।

चूंकि त्यौहारों के मौसम में लाखों लोग अपने गृहनगर की यात्रा करते हैं, इसलिए रेल मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे ने इस बढ़ती भीड़ को संभालने और सुरक्षित, आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की है।

निरीक्षण के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि हर साल दिवाली और छठ के दौरान बड़ी संख्या में यात्री अपने मूल स्थानों की यात्रा करते हैं। इस बार भी देश के प्रमुख टर्मिनलों पर यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि देखी जा रही है। इसे प्रबंधित करने के लिए लगभग 12 हजार अतिरिक्त ट्रेन सेवाएं संचालित की गई हैं।

इस दौरान उन्होंने कई यात्रियों से बातचीत की, जिन्होंने कथित तौर पर व्यवस्थाओं की सराहना की।

निरीक्षण के दौरान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश कुमार, दिल्ली मंडल के डीआरएम पुष्पेश आर त्रिपाठी, उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा और सहायक आयुक्त चेतन जिचकर भी मौजूद रहे।

उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक अशोक वर्मा ने मीडिया को एक समर्पित वॉर रूम तंत्र की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि ट्रेनों की आवाजाही पर नजर रखने के लिए हर प्रमुख स्टेशन पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। भीड़ जमा होने से बचने के लिए प्लेटफॉर्म आवंटन और प्रस्थान की मंज़री के बारे में तुरंत निर्णय लिए जा रहे हैं।

चेतन जिचकर ने बताया कि सुरक्षा के लिए 600 से अधिक कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जिनमें आरपीएफ, आरपीएसएफ, कोरास कमांडो और डॉग स्क्वॉड शामिल हैं, जो सतर्कता और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे।

रेल मंत्री ने स्टेशन, मिनी कंट्रोल रूम और सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था का खुद निरीक्षण किया, ताकि तैयारियों का जायजा लिया जा सके।

सोशल मीडिया पर भीड़भाड़ और कुप्रबंधन के बारे में चल रही खबरों को भी मंत्री ने खारिज किया। उन्होंने किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि भ्रम पैदा करने के लिए कुछ भ्रामक और पुराने वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसी गलत सूचना फैलाने से बचें। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और सभी यात्रियों का व्यवस्थित प्रबंधन किया जा रहा है।

साथ ही, मंत्री ने 24 घंटे काम कर रहे 12 लाख रेलवे कर्मचारियों को भी बधाई दी और त्योहारों के लिए यात्रियों की सुरक्षित घर वापसी की कामना की।