Ashwini Vaishnaw Speech : वलसाड में आरपीएफ स्थापना दिवस परेड में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 41 कर्मियों को सम्मानित किया

वलसाड: गुजरात के वलसाड में स्थित रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में आरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शिरकत की।

अश्विनी वैष्णव ने यात्रियों की जान बचाने में साहसिक प्रयासों के लिए राष्ट्रपति पदक, जीवन रक्षा पदक आदि से सम्मानित 41 आरपीएफ कर्मियों का अभिनंदन किया। वैष्णव ने परेड की औपचारिक सलामी ली और कर्मियों के अनुशासन, सटीकता तथा समर्पण की सराहना की।

उन्होंने कहा कि ये पुरस्कार रेल नेटवर्क की सुरक्षा में आरपीएफ की अनुकरणीय सेवा को दर्शाते हैं और अन्य सदस्यों को प्रेरित करेंगे।

अपने संबोधन में मंत्री ने आरपीएफ कर्मियों को स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई दी और यात्रियों व रेल संपत्ति की सुरक्षा में उनके अटूट समर्पण की तारीफ की। उन्होंने हाल ही में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा सुगम यात्रा सुनिश्चित करने में आरपीएफ की भूमिका की विशेष सराहना की।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ऐतिहासिक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले 11 वर्षों में 35,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाई गई हैं और 99 प्रतिशत रेल नेटवर्क (करीब 60,000 किमी) का विद्युतीकरण हो चुका है। वर्तमान में 150 वंदे भारत तथा 30 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, जो यात्रियों को विश्वस्तरीय अनुभव दे रही हैं।

मंत्री ने अमृत भारत स्टेशन योजना का जिक्र किया, जिसमें 1,300 स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। इनमें से 110 स्टेशनों का उद्घाटन हो चुका है और शेष पर काम तेजी से चल रहा है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए दीपावली और छठ के लिए रिकॉर्ड 12,000 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं, ताकि यात्रियों को सुविधा मिले।

वैष्णव ने दिल्ली-हावड़ा तथा दिल्ली-मुंबई जैसे प्रमुख मार्गों पर कवच प्रणाली के तेजी से उपयोग का उल्लेख किया, जो अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि अब तक 1,200 इंजनों पर कवच लगाया जा चुका है। इसके अलावा, हर साल 7,000 कोच बनाए जा रहे हैं, जबकि आम यात्रियों के लिए 3,500 सामान्य कोच जोड़े गए हैं।

आरपीएफ के लिए उन्नत तकनीकी अपग्रेड तथा प्रशिक्षण की नई पहलों की घोषणा करते हुए मंत्री ने कहा कि बल में आधुनिक प्रौद्योगिकी का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। इससे सुरक्षा और प्रभावी होगी।

कार्यक्रम में वलसाड से सांसद धवल पटेल, विधायक भरतभाई पटेल, कपराडा से विधायक जीतूभाई चौधरी, उमरगाम से विधायक रमणलाल पाटकर, आरपीएफ महानिदेशक सोनाली मिश्रा, पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता, आईजी अजॉय सदानी, मंडल रेल प्रबंधक पंकज सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।