Ashok Singh Nomination : बिहार की जनता दोबारा जंगलराज लौटते नहीं देखना चाहती, चुनाव एनडीए जीतेगा: अशोक सिंह

Oct 17, 2025, 04:37 PM
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले में दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है। जैसे-जैसे तारीख नजदीक आ रही है, जिले में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शुक्रवार को मोहनिया अनुमंडल कार्यालय में रामगढ़ सीट से भाजपा के निवर्तमान विधायक अशोक सिंह ने निर्वाची पदाधिकारी अनिरुद्ध पाण्डेय के समक्ष दो सेट नामांकन पर्चा दाखिल किया।

इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे।

रामगढ़ विधानसभा में कुल 2,85,100 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष, महिला और युवा मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर बताई जा रही है।

अशोक सिंह ने नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव हो या आम चुनाव, एनडीए हर बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेगा। उन्होंने बताया कि आज शुभ मुहूर्त में दो सेट नामांकन पर्चे दाखिल किए गए हैं और कल नामांकन सभा भी आयोजित की जाएगी।

अशोक सिंह ने कहा कि पूरे बिहार में इस समय एनडीए की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार ने हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में ऐसा कोई घर नहीं बचा है जो सरकार की किसी न किसी योजना से लाभान्वित न हुआ हो।

वहीं, विपक्ष पर हमला बोलते हुए उन्होंने आरजेडी को पूरी तरह कमजोर बताया। उन्होंने कहा कि जो परिवार को नहीं संभाल सके, वो बिहार को क्या संभालेंगे। आरजेडी का इस चुनाव में कहीं नामोनिशान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार का चुनाव परिणाम 2010 से भी बेहतर होगा और एनडीए पहले से अधिक सीटें जीतकर लौटेगा।

नीतीश कुमार के नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए अशोक सिंह ने कहा कि हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और आगे भी उन्हीं के नेतृत्व में बनी रहेगी। विधायक दल का निर्णय स्पष्ट है कि बिहार की प्रगति एनडीए सरकार के साथ ही संभव है।

उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि बिहार की स्थिरता और विकास की दिशा तय करने वाला चुनाव है। जनता जंगलराज को दोबारा लौटते नहीं देखना चाहती। जिन लोगों ने वह दौर देखा या सुना है, वे नहीं चाहेंगे कि बिहार फिर से पिछली स्थिति में लौटे। अशोक सिंह ने कहा कि जनता एक बार फिर एनडीए पर विश्वास जताएगी और रामगढ़ सहित पूरे बिहार में विकास और सुशासन की सरकार बनेगी।

 

 

BJPPolitical UpdatesAshok SinghNitish KumarKaimur NewsNDARamgarh AssemblyBihar Election

