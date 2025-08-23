भारत समाचार

Ashish Shelar Slams Thackeray Brothers: आशीष शेलार का ठाकरे ब्रदर्स पर हमला, कहा- सिर्फ घर बैठकर करते हैं राजनीति

आशीष शेलार बोले– ठाकरे ब्रदर्स सिर्फ घर पर बैठकर राजनीति करते हैं, जनता से दूर रहते हैं
Aug 23, 2025, 11:46 AM
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार ने 'ठाकरे ब्रदर्स' पर बड़ा हमला बोला है। बिना नाम लिए आशीष शेलार ने कहा कि यह लोग सिर्फ घर पर बैठकर राजनीति करते हैं। यह कभी सड़कों पर नहीं उतरे और कभी किसी भूमिका में दिखाई नहीं दिए।

महाराष्ट्र सरकार में संस्कृति मंत्री आशीष शेलर ने गणपति उत्सव से पहले कोंकण क्षेत्र के मुंबईवासियों के लिए गणपति-विशेष बसों को हरी झंडी दिखाई। लोगों के लिए 580 से ज्यादा राज्य परिवहन बसें उपलब्ध कराई गई हैं। इस अवसर पर अन्य बीजेपी के विधायक उपस्थित थे।

मंत्री शेलार कहते हैं, "भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुंबई में रहने वाले मराठी और कोंकण निवासियों के लिए गणेश उत्सव मनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुगम और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए तीन दिन के लिए 550 से अधिक बसों की व्यवस्था की गई है। इस पहल से भगवान गणेश के भक्तों में बहुत खुशी और उत्साह है।"

इस बीच, मीडिया से बातचीत में आशीष शेलर ने 'ठाकरे ब्रदर्स' पर तंज कसा। उन्होंने कहा, "एक बांद्रा (उद्धव ठाकरे) और दूसरा दादर (राज ठाकरे), दोनों अपने घरों में बैठे रहते हैं। न कभी सड़क पर दिखाई दिए और न कभी भूमिका में दिखाई दिए। ये सिर्फ घर में बैठकर राजनीति करने वाले लोग हैं।"

इससे पहले, आशीष शेलार ने अधिकारियों को गणेश उत्सव से पहले मुंबई की सड़कों पर बने गड्ढों को भरने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, "मैंने खुद इस विषय पर बैठकर सभी अधिकारियों को बुलाया, जिसमें गड्ढों को भरने का आदेश दिया है। गणपति से पहले कई शिकायतें रिकॉर्ड पर आईं। बहुत से लोगों ने शिकायत भी नहीं की, लेकिन वहां भी समय रहते गड्ढे भरने होंगे।"

आशीष शेलार ने शनिवार को मनसे विद्यार्थी सेना के अध्यक्ष अमित ठाकरे से मुलाकात पर भी प्रतिक्रिया दी। मंत्री ने बताया, "गणेशोत्सव के दौरान महाविद्यालयों, विद्यालयों और कौशल विकास केंद्रों की परीक्षाएं होती हैं, जिसके कारण विद्यार्थी उत्सव में भाग नहीं ले पाते। उन्होंने (अमित ठाकरे) मांग की कि इस दौरान परीक्षाएं आयोजित न की जाएं, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई असुविधा या बाधा न आए। इस संबंध में मुख्य सचिव से चर्चा कर और सभी संबंधित विभागों से समन्वय कर परीक्षा कार्यक्रम स्थगित करने के आवश्यक निर्देश दिए गए।"

 

 

