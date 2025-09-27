360 Degree Cinema : सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने दादासाहेब फाल्के फिल्मसिटी के बॉलीवुड पार्क में 360-डिग्री सिनेमा का उद्घाटन किया

मुंबई: महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री, एडवोकेट आशीष शेलार ने दादासाहेब फाल्के फिल्मसिटी, गोरेगांव (पूर्व) स्थित बॉलीवुड पार्क में बहुप्रतीक्षित 360-डिग्री सिनेमा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर फिल्मसिटी की प्रबंध निदेशक स्वाति मसे पाटिल, सह-प्रबंधक साजणीकर, बॉलीवुड पार्क के निदेशक संतोष मिजगर और चिराग शाह सहित मनोरंजन जगत के कई गणमान्य अतिथि उपस्थित थे।

इस मौके पर आशीष शेलार ने कहा कि 360-डिग्री सिनेमा जैसी अभिनव सुविधा न केवल पर्यटकों को नया अनुभव देगी बल्कि महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और पर्यटन पहचान को और अधिक सशक्त बनाएगी।

360-डिग्री सिनेमा क्या है?

बॉलीवुड पार्क के निदेशक संतोष मिजगर ने इस विशेष अवधारणा के बारे में जानकारी देते हुए कहा: “360-डिग्री सिनेमा एक अनोखा अनुभव है जिसमें दर्शक खुद को पूरी तरह फिल्म से घिरा हुआ महसूस करते हैं। दर्शक जहाँ भी देखते हैं, उन्हें वही फिल्म दिखाई देती है और ऐसा लगता है मानो वे खुद कहानी का हिस्सा बन गए हों।”

उन्होंने आगे बताया कि यह तकनीक दर्शकों को रोमांचक और वास्तविक अनुभव देती है, जैसे – गहरे समुद्र में गोता लगाना, अंतरिक्ष की यात्रा, ज्वालामुखी का फटना या जंगल सफारी – सब कुछ बिल्कुल असली लगता है।

यह एक तरह से शिक्षा और मनोरंजन का संगम है, जहां बच्चों के लिए विज्ञान, प्रकृति और रोमांच से जुड़ी फिल्में, वहीं परिवार के लिए नया और अनोखा अनुभव है।

अत्याधुनिक तकनीक – हाई-डेफिनिशन प्रोजेक्शन, 3डी/7डी इफेक्ट्स और सराउंड साउंड से अनुभव और भी जीवंत हो जाता है। संतोष मिजगर ने कहा, “360-डिग्री सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ज्ञान, रोमांच और अविस्मरणीय अनुभव का संगम है।”

इस नए आकर्षण के साथ, बॉलीवुड पार्क का उद्देश्य पर्यटकों को तेजी से बदलती तकनीक के माध्यम से शिक्षा, जानकारी और मनोरंजन देना है, साथ ही महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर को भी और मजबूत बनाना है। मुंबई की फिल्मसिटी में स्थित बॉलीवुड पार्क पहले से ही एक बड़ा पर्यटन आकर्षण है, जहां पर्यटकों को प्रसिद्ध टीवी धारावाहिकों और फिल्मों की शूटिंग लोकेशन भी दिखाई जाती हैं।