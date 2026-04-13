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Bollywood Music : कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कुमारस्वामी ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताया

Asha Bhosle के निधन पर देशभर में शोक, नेताओं ने दी श्रद्धांजलि
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Dainik Hawk·
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Apr 14, 2026, 04:46 AM
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कुमारस्वामी ने आशा भोसले के निधन पर दुख जताया

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को मशहूर भारतीय पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि फिल्म जगत ने एक महान आवाज खो दी है।

एक शोक संदेश में, उन्होंने कहा कि आशा भोसले ने 12,000 से अधिक गीतों के साथ कई दशकों तक संगीत प्रेमियों का मनोरंजन किया, और भारतीय सिनेमा में एक बेजोड़ विरासत छोड़ी है।

उन्होंने कहा कि आशा भोसले की सुरीली आवाज, सादगी भरा स्वभाव और स्नेहपूर्ण प्रकृति ने उन्हें पीढ़ियों से लोगों के दिलों में एक स्थायी जगह दिलाई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके निधन से संगीत की पुरानी और नई पीढ़ियों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई है, जिससे इस उद्योग में एक ऐसी कमी आ गई है जिसे कोई भर नहीं सकता।

उन्होंने प्रार्थना की कि इस महान गायिका की आत्मा को शांति मिले और आशा व्यक्त की कि उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों को इस दुख को सहने की शक्ति मिलेगी।

केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, "आशा भोसले जी के निधन की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है; वह एक ऐसी महान हस्ती थीं जिनकी आवाज ने भारतीय संगीत की कई पीढ़ियों को परिभाषित किया।"

उन्होंने आगे कहा, "संगीत की दुनिया में उनका बेजोड़ योगदान, जो उनके सदाबहार गीतों और असाधारण बहुमुखी प्रतिभा की पहचान है, कलाकारों और दर्शकों, दोनों को ही प्रेरित करता रहेगा।"

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कहा, "उनके परिवार, प्रशंसकों और पूरे संगीत जगत के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।"

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने जानी-मानी गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है।

एक शोक संदेश में, विजयेंद्र ने कहा कि उनकी अनोखी आवाज ने भारतीय संगीत की कई पीढ़ियों को परिभाषित किया है और देश की समृद्ध संगीत विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी है।

उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा और संगीत में आशा भोसले का बेजोड़ योगदान लाखों लोगों को प्रेरित करता रहेगा।

उन्होंने प्रार्थना की कि उनके परिवार, प्रशंसकों और पूरे संगीत जगत को इस दुख को सहने की शक्ति मिले।

पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा सांसद बसवराज बोम्मई ने बॉलीवुड की जानी-मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है, और इस खबर को अत्यंत दुखद बताया है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक संदेश में, बोम्मई ने कहा कि अपनी सुरीली आवाज से आशा भोसले ने कई दशकों तक संगीत प्रेमियों का दिल जीता, और उनके गाए सैकड़ों अमर गीत हमेशा के लिए हमारी यादों में बस जाएंगे।

उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में हजारों गीत गाए और भारतीय संगीत में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया। उन्होंने कहा कि उनका निधन संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है और पूरी दुनिया ने एक महान कलाकार को खो दिया है।

उन्होंने प्रार्थना की कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार तथा लाखों प्रशंसकों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे।

--आईएएनएस

 

 

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