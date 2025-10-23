भारत समाचार

असम में रेलवे ट्रैक पर आईईडी विस्फोट, कुछ देर के लिए ट्रेन सेवाएं रहीं बाधित

Oct 23, 2025, 05:49 AM

गुवाहाटी, 23 अक्टूबर (आईएएनएस)। असम में कोकराझार और सलाकाटी स्टेशनों के बीच गुरुवार को रेलवे ट्रैक पर हुए एक शक्तिशाली विस्फोट के बाद ट्रेन सेवाएं बाधित हो गईं, जिसे कुछ समय बाद फिर शुरू किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना गुरुवार तड़के हुई है।

शुरुआती जानकारी के अनुसार, कोकराझार रेलवे स्टेशन से लगभग पांच किलोमीटर पूर्व की दिशा में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) में विस्फोट हुआ, जिससे ट्रैक को भारी नुकसान पहुंचा। विस्फोट इतना तेज था कि अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही रोकनी पड़ी।

रेलवे अधिकारियों ने तत्काल रेल सेवाओं को रोक दिया था। कई ट्रेनें आसपास के स्टेशनों पर रोक दी गई थीं। इसके चलते सैकड़ों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

विस्फोट की खबर फैलते ही यात्रियों में दहशत फैल गई, जबकि आपातकालीन घोषणाओं में यात्रियों को शांत रहने और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने की सलाह दी गई।

विस्फोट की सूचना मिलते ही तत्काल रेलवे विभाग, सुरक्षा एजेंसियों और बम निरोधक इकाइयों की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं। घटनास्थल की घेराबंदी कर विशेषज्ञ ने ट्रैक पर हुए गड्ढे की जांच की और वहां से फोरेंसिक साक्ष्य जुटाए। बिना देर किए पटरियों की मरम्मत का काम शुरू हुआ।

वरिष्ठ पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने मरम्मत कार्य का जायजा लेने के लिए इलाके में पहुंच गए हैं।

हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन विस्फोट के कारण व्यस्त मार्ग पर ट्रेनों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है।

कोकराझार और आसपास के जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रमुख रेलवे मार्गों पर गश्त भी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसी अपराधियों और विस्फोट के पीछे का इरादा पता लगाने में जुटी हुई है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "रेलवे पटरी पर एक विस्फोट हुआ, जिससे रेल सेवा बाधित हुई। विस्फोट के कारण कम से कम एक मीटर पटरी क्षतिग्रस्त हो गई। पटरी की मरम्मत कर दी गई है और मार्ग पर रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है। हमने इस घटना के पीछे के विवरण का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है।"

--आईएएनएस

