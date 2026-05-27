असम कांग्रेस विधायक दल को मिला नया नेतृत्व, वाजेद अली चौधरी बने सीएलपी नेता

नई दिल्ली, 26 मई (आईएएनएस)। कांग्रेस ने असम विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता और उपनेता की नियुक्ति का ऐलान कर दिया है।

पार्टी के महासचिव के. सी. वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष ने इन नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से मंजूरी दे दी है।

पार्टी ने वरिष्ठ नेता वाजेद अली चौधरी को असम विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। वहीं जॉय प्रकाश दास को विधायक दल का उपनेता बनाया गया है।

वाजेद अली चौधरी असम की राजनीति में कांग्रेस के एक वरिष्ठ और प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। लंबे समय से सामाजिक कार्य और राजनीति में सक्रिय रहने के साथ-साथ वे पेशे से एक स्थापित व्यवसायी भी हैं। पार्टी संगठन और विधानसभा के भीतर उनके अनुभव को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है।

वहीं, डॉ. जॉय प्रकाश दास असम के नवबोइचा (एससी) विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं। वे शिक्षा के क्षेत्र में भी मजबूत पृष्ठभूमि रखते हैं। उन्होंने जोरहाट स्थित असम कृषि विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री हासिल की है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनका अनुभव और शैक्षणिक पृष्ठभूमि संगठन को मजबूत करने में मदद करेगी।

कांग्रेस की ओर से यह नियुक्तियां ऐसे समय में की गई हैं जब पार्टी असम में अपने संगठन और राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। नए नेतृत्व के जरिए कांग्रेस विधानसभा के भीतर विपक्ष की भूमिका को और प्रभावी बनाने की तैयारी में दिखाई दे रही है।

--आईएएनएस

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