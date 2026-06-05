असम कैबिनेट का विस्तार, 12 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ

गुवाहाटी, 5 जून (आईएएनएस)। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में एनडीए की बंपर जीत के बाद असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कैबिनेट में 12 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही, राज्य की नई सरकार का गठन पूरा हो गया।
गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कलाक्षेत्र में मुख्यमंत्री सरमा, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया।
कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले 12 विधायकों में, अश्विनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बोराह, बिस्वजीत दैमारी, जयंत मल्ला बरुआ, कौशिक राय, केशव महंता, कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी, पीयूष हजारिका, रानोज पेगू और सुशांत बोरगोहेन, शामिल हैं।
इस नए विस्तार के साथ, मंत्रिपरिषद की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। इसमें मुख्यमंत्री सरमा और वे चार मंत्री भी शामिल हैं, जिन्होंने पहले ही शपथ ली थी। इनमें अजंता नियोग, रामेश्वर तेली, अतुल बोरा और चरण बोरो का नाम शामिल है।
नई कैबिनेट की संरचना में निरंतरता और बदलाव का मिश्रण दिखता है। भाजपा नेतृत्व ने पिछली सरकार के कई अनुभवी मंत्रियों को बनाए रखा है और साथ ही नए चेहरों को भी शामिल किया है।
अशोक सिंघल, पीयूष हजारिका, जयंत मल्ला बरुआ, रानोज पेगू, बिमल बोराह और एजीपी नेता केशव महंता जैसे सीनियर नेताओं ने अपनी कैबिनेट की जगह बनाए रखी है, जो पार्टी का उनके प्रशासनिक अनुभव पर भरोसा दिखाता है।
अश्विनी राय सरकार, बिस्वजीत दैमारी, नीलिमा देवी और सुशांत बोरगोहेन पहली बार मंत्रिपरिषद में शामिल हुए हैं। दैमारी पिछले कार्यकाल में असम विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं। नई कैबिनेट में पिछली सरकार के कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हुई है, जिनमें चंद्र मोहन पटोवारी, जोगेन मोहन और उरखाओ ग्वरा ब्रह्मा शामिल हैं।
पूर्व मंत्री रंजीत कुमार दास को विधानसभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कैबिनेट का गठन प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने और साथ ही सरकार में क्षेत्रीय और सामाजिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने की एक कोशिश है। यह मंत्रिमंडल तब गठित किया गया जब एनडीए की 2026 के असम विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत के बाद सरमा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला।