असम के सीएम ने गुवाहाटी में शहीद स्मारक का उद्घाटन किया

गुवाहाटी, 10 दिसंबर (आईएएनएस)। भूपेन हजारिका के अमर गीत ‘शहीद प्रणामु तुमाक’ की तरंगों के बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को गुवाहाटी के पश्चिम बोरागांव में शहीद स्मारक क्षेत्र का उद्घाटन किया।

यह कार्यक्रम शहीद दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया, जो असम आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है।

मुख्यमंत्री ने शहीद प्रणाम ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित की और असम आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों से मुलाकात की।

सीएम ने कहा कि ऐतिहासिक असम आंदोलन विदेशी नागरिकों को राज्य से बाहर करने की मांग के कठिन समय में शुरू हुआ था। यह आंदोलन लंबे समय तक राज्य के इतिहास में निर्णायक स्थान रखता है और असम की पहचान, भाषा, संस्कृति और विरासत की रक्षा के लिए असमिया लोगों की देशभक्ति और बलिदान का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि असम आंदोलन के दौरान लोगों ने यह संकल्प लिया था कि विदेशी नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने तक चुनाव नहीं होने देंगे और सभी राजनीतिक दलों व संभावित उम्मीदवारों से चुनाव से दूर रहने का आग्रह किया था।

मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद दिवस पर असम के लोग शहीदों के बलिदान को गहरे सम्मान के साथ याद करते हैं और उनके आदर्शों का पालन करने का निश्चय करते हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि शहीद स्मारक क्षेत्र का निर्माण 10 दिसंबर 2019 को शुरू हुआ था, जो 150 बीघा भूमि पर 170 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का शहीद दिवस विशेष महत्व रखता है।

--आईएएनएस

डीएससी