असम: एनएफआर ने मालीगांव में 'जुबीन गर्ग' रेलवे बिहुटोली विकसित की

गुवाहाटी, 13 अप्रैल (आईएएनएस)। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने मालीगांव में एक नया 'बिहुटोली' विकसित किया है। यह बिहू और अन्य महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए एक सांस्कृतिक मैदान है।

एनएफआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने कहा कि असमिया गायक ज़ुबीन गर्ग को एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि के रूप में, इसका नाम 'ज़ुबीन गर्ग रेलवे बिहुटोली' रखा गया है, जो पूरे असम में इस कलाकार के प्रति गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव और प्रशंसा को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि इस बिहुटोली को विभिन्न आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया गया है, जिसमें एक स्थायी मंच क्षेत्र, डाइनिंग हॉल, शौचालय परिसर, सामुदायिक स्थान, चारदीवारी और हर मौसम के लिए उपयुक्त मैदान शामिल हैं।

यह नया विकसित मैदान 14 से 17 अप्रैल तक पांडु बिहु सम्मिलनी, मालीगांव द्वारा आयोजित वार्षिक रोंगाली बिहु समारोह की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। इसी सिलसिले में हाल ही में इस नए विकसित मैदान में बिहु-पूर्व उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया था।

इस अवसर पर नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव पारंपरिक बिहु समारोहों के बीच उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में रेलवे अधिकारियों, स्थानीय निवासियों और संस्कृति प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

इस अवसर की शोभा बढ़ाते हुए, जुबीन गर्ग की बहन पाल्मी बोरठाकुर भी उपस्थित थीं। उन्होंने इस महान कलाकार को दिए गए सम्मान के लिए परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया।

यह पहल क्षेत्रीय संस्कृति का उत्सव मनाने और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले दिग्गजों को सम्मानित करने के प्रति नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेलवे की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। बिहुटोली का नामकरण ज़ुबीन गर्ग की स्थायी विरासत का प्रतीक है, विशेष रूप से जीवंत बिहु उत्सव के दौरान, जिसका असम के लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान है।

महान गायक ज़ुबीन गर्ग का पिछले साल 19 सितंबर को सिंगापुर के लाज़रस द्वीप के पास तैरते समय निधन हो गया था। यह घटना गायक के 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' के बैनर तले आयोजित एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के निर्धारित दिन से ठीक एक दिन पहले हुई थी।

इस घटना के बाद, असम पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) की ओर से गठित एक विशेष जांच दल ने गहन जांच की और पिछले साल दिसंबर में आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में सात आरोपियों के नाम शामिल थे, जिनमें 'नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल' के आयोजक श्यामकानु महंत भी शामिल हैं। इनमें से चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया गया है, जिससे इस मामले की गंभीरता और बढ़ गई है।

इससे पहले, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य विधानसभा में एक चर्चा के दौरान इस मामले को 'सीधी-सादी हत्या' करार दिया था, और इस मुद्दे पर सरकार के रुख को स्पष्ट किया था। इस बीच, सिंगापुर पुलिस की ओर से की गई एक समानांतर जांच में एक अलग ही निष्कर्ष सामने आया है; जांच में कहा गया है कि गर्ग की मौत में किसी भी तरह की गड़बड़ी का कोई सबूत नहीं मिला है।

--आईएएनएस

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