Arvinder Singh Lovely : सिख गुरुओं की शहादत को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी: अरविंदर सिंह लवली

लवली बोले—पीएम मोदी ने सिख इतिहास को राष्ट्रीय सम्मान दिलाया
Dec 09, 2025, 05:45 PM
नई दिल्ली: भाजपा के विधायक अरविंदर सिंह लवली ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बहुत ही इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी भावनाएं और आभार व्यक्त किया।

लवली ने कहा कि यह उनके लिए बेहद गर्व का पल है कि देश का नेतृत्व एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथों में है, जो देश के इतिहास और लोगों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं। उन्होंने कहा कि इतने वर्षों में वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिख गुरुओं की कुर्बानी और साहिबजादों की शहादत को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी।

लवली ने आगे बताया कि प्रधानमंत्री मोदी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और गुरु गोविंद सिंह जी के साहस और त्याग को पूरे देश में उजागर करने का काम लगातार कर रहे हैं। वे वीर बाल दिवस के रूप में साहिबजादों की शहादत की कहानी पूरे देश में फैलाते हैं। उनके प्रयास से देश के अलग-अलग हिस्सों में रहने वाले सांसद और जनता भी इस इतिहास से जुड़ते हैं और इसकी सही समझ प्राप्त करते हैं। पीएम मोदी खुद भी ऐसे कार्यक्रमों में पहुंचते हैं।

उन्होंने कहा कि एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ तक के सांसदों को वीर बाल दिवस का जिक्र करने और इस महत्वपूर्ण इतिहास को साझा करने के लिए प्रेरित किया। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री हर वर्ग और समुदाय तक देश के असली इतिहास को पहुँचाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। लवली ने इसे खासकर सिख कौम के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान और गर्व की बात बताया।

अरविंदर सिंह लवली ने प्रधानमंत्री मोदी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद और सलाम किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री सिख गुरुओं और साहिबजादों की कुर्बानी को बार-बार मान्यता दे रहे हैं और देश के लोगों को सही इतिहास से रूबरू करा रहे हैं। लवली ने इस मौके पर प्रधानमंत्री की सराहना करते हुए उनके योगदान और देश के लिए किए गए कार्यों को उच्च दर्जे का बताया।

ये वीडियो पोस्ट करते हुए अरविंदर सिह ने लिखा, 'वीर बाल दिवस साहिबजादों की हिम्मत की याद दिलाता है। मैं पीएम नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सिख इतिहास के इस पवित्र चैप्टर को बार-बार नेशनल स्टेज पर लाया, जिसमें आज एनडीए की मीटिंग भी शामिल है। सच में, किसी भी पीएम ने सिख धर्म और भावनाओं के लिए इतना दिल से सम्मान नहीं दिखाया, जितना पीएम नरेंद्र मोदी ने दिखाया है।'

--आईएएनएस

 

 

