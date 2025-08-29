भारत समाचार

Arvind Kejriwal National Herald: केजरीवाल ने 'गांधी परिवार' पर लगाया भाजपा से 'समझौते' का आरोप, कांग्रेस ने उठाए सवाल

नेशनल हेराल्ड केस पर केजरीवाल का हमला, कांग्रेस का पलटवार
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Aug 29, 2025, 01:57 AM
केजरीवाल ने 'गांधी परिवार' पर लगाया भाजपा से 'समझौते' का आरोप, कांग्रेस ने उठाए सवाल

नई दिल्ली:  आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मामलों में भाजपा के साथ 'समझौता' करने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने सवाल उठाया कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार का कोई सदस्य जेल क्यों नहीं गया?

अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "सिर्फ इसलिए उन्होंने सत्ता खो दी, तो क्या उन्हें अपना मानसिक संतुलन भी खो देना चाहिए?"

दरअसल, दिल्ली में 'आप' विधायकों और नगर पार्षदों की बैठक को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने सवाल उठाया कि नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार का कोई सदस्य जेल क्यों नहीं गया?

उन्होंने कहा, "हमें झूठे मामलों में जेल भेजा गया, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग कहते हैं कि मायावती ने समझौता किया, ओवैसी ने समझौता किया, लेकिन नहीं, सबसे ज्यादा समझौता कांग्रेस ने किया है।"

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी अरविंद केजरीवाल के आरोपों पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "केजरीवाल जी, जब आपने कई राजनेताओं और अन्य लोगों पर आरोप लगाए थे और आपको अदालत में घसीटा गया, तब आपने माफी मांगी! आज आपने गांधी परिवार (नेशनल हेराल्ड मामले) पर निराधार आरोप लगाए। यह झगड़ा बंद करें और आइए, मिलकर बड़ी लड़ाई लड़ें।"

नेशनल हेराल्ड केस को 'खुला और स्पष्ट मामला' बताते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने 'आप' नेताओं के खिलाफ फर्जी मामले दर्ज किए, जबकि कांग्रेस को बख्शा गया।

केजरीवाल ने आगे आरोप लगाया कि 2जी और कोयला घोटाले जैसे कई बड़े भ्रष्टाचार के मामले चुपके से बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा, "कुछ तो गड़बड़ है। हम समझौता करने या गठबंधन करने के लिए नहीं आए। हम देश के लिए राजनीति करने और बदलाव लाने आए हैं।"

आप नेता सौरभ भारद्वाज का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने दावा किया कि उनके आवास पर छापा मारा गया, उनका बयान देर शाम दर्ज किया गया और उसका कुछ हिस्सा हटा दिया गया।

केजरीवाल ने कहा, "जब उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार किया, तो उन्हें गिरफ्तारी की धमकी दी गई, लेकिन वह किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार थे।"

'आप' प्रमुख ने दिल्ली सरकार की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, "पिछले छह महीनों में उन्होंने दिल्ली की स्थिति को और खराब कर दिया है।"

 

Arvind KejriwalKapil SibalNational Herald CaseDelhi politicsCongress BJP compromiseAAP vs CongressPawan Khera

Related posts

Loading...

More from author

Loading...