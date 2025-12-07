भारत समाचार

Arunachal Lok Bhavan : अरुणाचल प्रदेश में राजभवन का नाम बदलकर 'लोकभवन' किया गया

अरुणाचल प्रदेश में राजभवन अब ‘लोक भवन’ के नाम से जाना जाएगा
Dec 07, 2025, 05:07 AM
ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश में राजभवन का नाम बदलकर ‘लोकभवन’ कर दिया गया है। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी।

पूर्वोत्तर के सात और राज्यों, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और सिक्किम में राजभवनों का नाम पहले ही 'लोकभवन' रखा जा चुका है।

अधिकारियों ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने की औपचारिकता तब पूरी हुई जब गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक (रिटायर्ड) ईटानगर लौट आए।

अरुणाचल के राज्यपाल के आयुक्त पवन कुमार सैन ने एक आदेश में बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) से 25 नवंबर को आए पत्र और राज्यपाल के निर्देश के अनुसार 'राजभवन' का आधिकारिक नाम अब 'लोक भवन' कर दिया गया है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि 'लोक भवन' नाम का इस्तेमाल सभी सरकारी पत्राचार, रिकॉर्ड, बोर्ड, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, स्टेशनरी और राज्यपाल से जुड़े सभी दस्तावेजों में किया जाएगा।

ऑर्डर में कहा गया है कि राज्य सरकार के सभी डिपार्टमेंट और ऑफिस और सभी संबंधित एजेंसियों से निवेदन है कि वे ऊपर दिए गए बदलाव पर ध्यान दें और अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट और कॉरेस्पोंडेंस में जरूरी बदलाव करें।

त्रिपुरा के गवर्नर इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने पहले कहा था कि राजभवन का नाम बदलकर 'लोकभवन' करने का फैसला डेमोक्रेसी के सम्मान में लिया गया है।

गवर्नर ने मीडिया से कहा था, "राजभवन नाम से ऐसा लगता था कि यह किसी शाही खानदान या राजा का है। अब जब डेमोक्रेसी है और सरकारें डेमोक्रेटिक सिस्टम से चुनी जाती हैं, इसलिए राजभवन का नाम बदलकर लोकभवन कर दिया गया है।"

एक अधिकारी ने कहा कि अब त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में राजभवन की होल्डिंग्स का नाम लोकभवन होगा।

--आईएएनएस

 

 

