Arunachal Pradesh Statehood Day 2026 : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभकामनाएं दी हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के लोगों को उनके राज्य स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई। दोनों राज्य प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उद्यमी लोगों से परिपूर्ण हैं। ये राज्य देश के विकास में अपने शानदार योगदान और प्रतिबद्धता से निरंतर प्रेरित करते रहे हैं। दोनों राज्यों के लोगों की लगातार तरक्की और खुशहाली के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस पर बधाई देते हुए 'एक्स' पर पोस्ट किया, "सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और पारिस्थितिक विविधता से भरपूर यह राज्य निर्मल हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं, अपार जैव विविधता, सुंदर मठों, घने वनों, जीवंत जनजातीय परंपराओं और विशिष्ट त्योहारों से समृद्ध है। अरुणाचल प्रदेश सच में प्रकृति और संस्कृति के बीच तालमेल की भावना को दिखाता है। राज्य सतत विकास, शांति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहे।"

मिजोरम के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने लिखा, "प्राकृतिक सुंदरता और विविध भू-दृश्यों से संपन्न मिजोरम पेड़-पौधों और जानवरों से भरा हुआ है और यहां बहुत ज्यादा जंगल हैं। उच्च साक्षरता दर और जीवंत संस्कृति के साथ यह राज्य सामाजिक प्रगति और सामुदायिक सद्भाव का एक मॉडल है। मिजोरम अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत में निहित संतुलित विकास का एक मजबूत उदाहरण पेश करते हुए सतत विकास, स्थायी शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ता रहे।"

अरुणाचल प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, "प्राकृतिक दृश्यों और असाधारण सांस्कृतिक विविधता से भरा हुआ अरुणाचल प्रदेश परंपरा और प्रकृति के बीच तालमेल का एक शानदार उदाहरण है। इसके जोशीले और मेहनती नागरिक देश की तरक्की को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही, राज्य की अलग-अलग तरह की आदिवासी संस्कृति हमारे देश को बहुत समृद्ध बनाती है। आने वाले समय में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूता रहे।"

पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में मिजोरम के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, "मिजोरम अपनी शानदार प्राकृतिक सुंदरता और हमेशा रहने वाली सांस्कृतिक परंपराओं के लिए बहुत जाना जाता है। यहां की सशक्त सामुदायिक भावना और सौम्य नागरिक दया व करुणा के मूल्यों को जीवंत करते हैं। परंपरा, संगीत और रोजमर्रा की जिंदगी के दूसरे पहलुओं के जरिए दिखाई देने वाली समृद्ध मिजो विरासत बहुत प्रेरणा देने वाली है। मिजोरम विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़े और आने वाले वर्षों में नई उपलब्धियां हासिल करे।"

--आईएएनएस