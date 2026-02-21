Arunachal Pradesh Awards : राज्यपाल ने लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों और संस्थानों को किया सम्मानित

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक ने 20 फरवरी को राज्य के लिए बेहतर योगदान देने वाले लोगों को स्टेट गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित किया। गवर्नर ने लोक प्रशासन में बेहतरीन काम के लिए चीफ मिनिस्टर अवॉर्ड भी दिया। यह कार्यक्रम ईटानगर में लोक भवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया।
स्टेट गोल्ड मेडल दो लोगों और दो ऑर्गनाइजेशन को उनकी शानदार कामयाबियों के लिए दिया गया, जिनमें दि्वतीय बटालियन के हवलदार और ऑनरेरी नायब सूबेदार लेखी पासांग (रिटायर्ड), अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के व्हिसल-ब्लोअर स्वर्गीय ग्यामर पदांग और महिला पुलिस स्टेशन पासीघाट शामिल थे।
राज्य के कल्याण और प्रगति के प्रति उनकी समर्पित सेवा और महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईएएस विशाखा यादव (उपायुक्त, कुरुंग कुमे जिला), एपीसीएस फिलिप जेरंग (सहायक आयुक्त, रीगा, सियांग जिला), एपीसीएस दीवान मारा (मंडल अधिकारी, जेमिथांग, तवांग जिला), एपीसीएस नियांग पर्टिन (मंडल अधिकारी, पंगिन, सियांग जिला), जूनियर विशेषज्ञ चिकित्सक डॉ. पीटर तायेंग (जिला अस्पताल, लोंगडिंग जिला), उप-निरीक्षक गणेश दास (पीएचक्यू, ईटानगर), जोमलो मोंकु मिथुन (किसान संघ, एनजीओ, जोमलो मोंकु गांव, सियांग जिला) , सामाजिक कार्यकर्ता रिनज़िन पेमा (दिरांग, कामेंग जिला), एपीसीएस संजय ताराम (उप-मंडल अधिकारी, उपायुक्त का कार्यालय, पूर्वी सियांग जिला), पासीघाट पुलिस, एपीसीएस राधे ओबिंग (डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पापुम पारे जिला, यूपिया) बीरी करबा (रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, नामदाफा वाइल्डलाइफ रेंज, चांगलांग जिला) और चुखु ताटेक (असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर, बांदरदेवा, पापुम पारे जिला को स्टेट सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। वहीं, नवी मुंबई के दीपशिखा ट्रस्ट (एनजीओ) और माउंटेन ड्वेलर्स (एसएचजी, लिलेंग विलेज, बोलेंग, सियांग जिला) को स्टेट सिल्वर मेडल मिला।
राज्यपाल ने साल 2025 के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस के लिए चीफ मिनिस्टर अवॉर्ड दिया। यह अवॉर्ड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट को आलो टाउन ब्यूटीफिकेशन, निर्मल आलो मूवमेंट और जिले में स्वच्छ भारत मिशन (अर्बन) 2.0 अचीवमेंट्स के लिए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को कमीशन को नया रूप देने के लिए डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी, नामसाई को नामसाई, चौखाम, तेजू और रोइंग के क्लस्टर शहरों में ट्रीटमेंट प्लांट के साथ सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस को मल्टी पर्पस स्पोर्ट्स हब और रिक्रिएशनल पार्क, कनुबारी के लिए और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, वेस्ट कामांग, बोमडिला को टेक-वाडी टेक्निकली आंगनवाड़ी सेंटर फॉर चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए दिया गया। अवॉर्ड के रूप में 10 लाख कैश और एक ऑनरेरी स्क्रॉल दिया गया।
--आईएएनएस