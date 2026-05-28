अरुणाचल की महिलाएं सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं : राज्यपाल परनाइक

ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी परनाइक ने बुधवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश की महिलाएं राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक जीवन में बेहद अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज के विकास और प्रगति में लगातार महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने में उनकी भागीदारी बेहद जरूरी है।

इटानगर स्थित लोक भवन में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर के साथ बैठक के दौरान राज्यपाल ने अरुणाचल की महिलाओं की सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं कृषि, उद्यमिता, प्रशासन और सामाजिक अभियानों जैसे कई क्षेत्रों में शानदार काम कर रही हैं।

राज्यपाल ने विशेष रूप से महिला स्वयं सहायता समूहों की सफलता की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये समूह ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की आजीविका सुधारने, आर्थिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने और समाज को मजबूत बनाने में परिवर्तनकारी भूमिका निभा रहे हैं।

बैठक में महिलाओं की सुरक्षा, कल्याण, सशक्तिकरण और सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े कई मुद्दों और चुनौतियों पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने बताया कि अरुणाचल की महिलाएं नशा विरोधी अभियानों, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रमों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रही हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की विभिन्न जनजातीय समुदायों में महिलाएं लंबे समय से पारिवारिक मूल्यों, परंपराओं और सामाजिक सौहार्द की संरक्षक रही हैं। साथ ही पारंपरिक हथकरघा, वस्त्र कला और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने में भी उनकी बड़ी भूमिका है।

राज्यपाल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश की प्रगति महिलाओं के सशक्तिकरण से सीधे जुड़ी हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा, प्रशासन, उद्यमिता और राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की अधिक भागीदारी से ही राज्य को प्रगतिशील, समावेशी और आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है।

उन्होंने 29 मई को इटानगर में आयोजित होने वाले “जन सुनवाई- राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार” कार्यक्रम की भी सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि इस तरह की पहल महिलाओं को अपनी समस्याएं रखने, सहायता प्राप्त करने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने का महत्वपूर्ण मंच देती हैं। बैठक में अरुणाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष यालेम तागा बुरांग भी मौजूद रहीं।

--आईएएनएस

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