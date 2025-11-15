Bihar Election Result : मैंने पहले ही कह दिया था कि एनडीए की जीत होगी: अरुण कुमार

पटना: पूर्व सांसद अरुण कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर कहा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि एनडीए की प्रचंड जीत होने जा रही है और महागठबंधन का सूपड़ा साफ होने जा रहा है।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में महागठबंधन की हार की वजहों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ये लोग नकारात्मक राजनीति करने पर उतारू हो चुके थे। कभी एसआईआर को लेकर झूठे तथ्य लोगों के बीच में प्रचारित कर रहे थे तो कभी 'वोट चोरी' का जिक्र कर रहे थे। ऐसा करके ये लोग प्रदेश में नकारात्मक राजनीति को हवा देने की कोशिश कर रहे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि प्रदेश के लोगों ने भी इन्हें नकारात्मकता से लेना शुरू कर दिया। इस वजह से इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा।

पूर्व सांसद ने कहा कि मुझे तो इस बात को लेकर आश्चर्य हो रहा है कि भला ये लोग हर चुनावी सभा में वोट चोरी का जिक्र क्यों कर रहे थे, जबकि सच्चाई यह है कि ये लोग खुद इतने सालों तक सत्ता में रहते हुए वोट चोरी करते हुए आ रहे थे। जब इनके वोट चोरी पर अंकुश लगा दिया गया तो इन्हें मिर्ची लग गई। इसका नतीजा यह हुआ कि आखिर में सूबे की जनता ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया और अंत में इन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। इन लोगों ने खुद वोट चोरी की है, जब ये लोग खुद वोट चोरी नहीं कर पाए तो इन्हें मिर्ची लगने लगी और अब बार-बार हर चुनावी सभा में वोट चोरी का जिक्र करने लगे, जिसे प्रदेश की जनता ने सिरे से खारिज कर दिया।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने वैश्विक मंच पर देश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया। वे इंग्लैंड चले जाते हैं और देश के विरोध में बोलते हैं। भला सूबे की जनता ऐसे किसी नेता को कैसे स्वीकार कर सकती है जो देश के विरोध में बोलते हैं? राष्ट्र की अस्मिता पर प्रहार करने वाले किसी राजनेता को देश-प्रदेश की जनता किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं कर सकती है।

--आईएएनएस