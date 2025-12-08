भारत समाचार

Arun Govil CCTV Statement : भाजपा सांसद अरुण गोविल ने बताया, क्यों जरूरी है मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाना?

अरुण गोविल ने मस्जिदों व मदरसों में सीसीटीवी लगाने की मांग दोहराई
Dec 08, 2025, 09:52 AM
नई दिल्ली: भाजपा सांसद अरुण गोविल ने सोमवार को बताया कि आखिर देशभर के मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरा लगाना क्यों जरूरी है? उन्होंने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों धार्मिक स्थल हैं, जहां पर प्रतिदिन कई लोग जाते हैं।

उन्होंने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी है, क्योंकि यह दोनों धार्मिक स्थल हैं, जहां पर प्रतिदिन कई लोग जाते हैं।

उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग पर सवाल उठाने वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरा सीधा-सा सवाल है कि आखिर सीसीटीवी कैमरे क्यों लगाए जाते हैं। यह सुरक्षा की दृष्टि से लगाए जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को धरातल पर उतरने से रोका जा सके। इसी को देखते हुए हमने मांग की है कि सभी मदरसों और मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, ताकि हमें भविष्य में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े।

भाजपा सांसद अरुण गोविल ने कहा कि मंदिर और गुरुद्वारों में भी तो सुरक्षा को देखते हुए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम मस्जिदों और मदरसों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सभी प्रकार के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। इन धार्मिक स्थलों पर हर दिन कई लोग जाते हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी स्थिति पैदा न हो जाए। इसी को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा जरूरी हो जाता है।

अरुण गोविल ने दावा किया कि इससे पहले फरीदाबाद के एक मस्जिद में ‘आतंक की पाठशाला’ चल रही थी। वहां पर लोगों को आतंक की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में इन सभी गतिविधियों पर निगरानी के लिए अगर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग उठाई जा रही है, तो मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल उचित कदम है। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

उन्होंने फरीदाबाद की मस्जिद का जिक्र करते हुए कहा कि अगर धार्मिक स्थलों पर इस तरह का कैंपेन शुरू किया जा रहा है, तो ऐसे में मेरा सीधा सा सवाल है कि आखिर लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है। हम इस तरह की स्थिति को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते। इन्हीं सब स्थिति को देखते हुए मैंने यह मांग उठाई थी कि सभी धार्मिक स्थलों की तरह मस्जिदों में भी सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। यह 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा का सवाल है।

