Goa Fire Tragedy : गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत की पुष्टि, चश्मदीद बोले- दूर तक दिख रही थीं लाल लपटें

गोवा अरपोरा अग्निकांड में 25 की मौत, प्रत्यक्षदर्शियों ने सुनाई घटनास्थल की कहानी
Dec 07, 2025, 05:31 AM
गोवा अग्निकांड में 25 लोगों की मौत की पुष्टि, चश्मदीद बोले- दूर तक दिख रही थीं लाल लपटें

पणजी: गोवा के पर्यटन क्षेत्र अरपोरा में हुए भीषण अग्निकांड में मृतकों की संख्या 25 तक पहुंच चुकी है। तकरीबन छह लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया। क्लब के अंदर आग लगने की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि घटना रात करीब 12 बजे हुई।

क्लब में लगी आग की घटना पर एक प्रत्यक्षदर्शी ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हम अभी-अभी अपने होटल पहुंचे थे कि हमें लाल-लाल लपटें निकलती दिखीं। जब हमने जाकर देखा, तो पुलिस पहले से ही मौके पर थी और स्थिति को संभाल रही थी।"

 

एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "हम नजदीक में ही थे, लेकिन हमने रात को नहीं देखा। लगभग 12 बजे की घटना बताई जा रही है, लेकिन उस समय हमें पता नहीं चला। मैंने आज सुबह खबर देखी और तुरंत यहां पहुंचा। पिछली रात हमें सिर्फ बहुत तेज सायरन की आवाज सुनाई दी, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि क्या हुआ है।"

 

उन्होंने कहा कि मुझे सुबह खबर लगी तो मैं यहां दौड़ा चला आया। हमने सोचा सड़क पर कुछ हुआ होगा, ज्यादा गंभीर कुछ नहीं, लेकिन सुबह पता चला कि इतनी बड़ी त्रासदी हो गई।

 

एक अन्य स्थानीय व्यक्ति ने कहा, "घटना रात के करीब 12 बजे हुई थी, इसलिए उस समय ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी थी। सुबह पता चला कि शायद 25 लोगों की मौत हो गई।"

 

अरपोरा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पुष्टि की कि इसमें 25 लोगों की जान चली गई और 6 लोग घायल हो गए। सभी छह घायल लोगों की हालत स्थिर है।

 

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार सुबह घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने घटना पर दुख जताते हुए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं, ताकि कारण का पता लगाया जा सके और जिम्मेदारी तय की जा सके।

 

--आईएएनएस

डीसीएच/

 

