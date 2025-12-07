Armed Forces Flag Day : सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्रियों ने किया जवानों को सलाम

नई दिल्ली: देश में रविवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जा रहा है। यह दिन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के वीर जवानों के सम्मान में मनाया जाता है। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्रियों ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दीं और भारतीय सशस्त्र बलों के वीर कर्मियों को उनके बेजोड़ साहस, वीरता और धैर्य के लिए सलाम किया।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर, मैं हमारे सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को सलाम करता हूं। उनका साहस हमारे राष्ट्र की रक्षा करता है और उनकी निस्वार्थ सेवा हमें उस ऋण की याद दिलाती है जिसे हम कभी नहीं चुका सकते। मैं सभी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में उदारतापूर्वक योगदान देने का आग्रह करता हूं। आपका समर्थन उनके समर्पण का सम्मान करता है और उन लोगों को मजबूत बनाता है जो हमारी रक्षा करते हैं।"

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जय हिंद की सेना, सशस्त्र बल ध्वज दिवस पर, हम अपने बहादुर सैनिकों, उनके बलिदान और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता का सम्मान करते हैं। हम देश के प्रति उनकी सेवा के सदैव ऋणी रहेंगे।"

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सशस्त्र बल ध्वज दिवस पर, हम अपने सैनिकों के बेजोड़ साहस और बलिदान का सम्मान करते हैं। उनका समर्पण हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखता है, प्रत्येक नागरिक को एकता और सेवा बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की रक्षा करने वाले वीर नायकों के प्रति कृतज्ञ हूं।"

केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर हम अपने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बलिदान और उनके परिवारों का सम्मान करते हैं। उनका साहस, कर्तव्य और समर्पण हर दिन हमारे राष्ट्र की रक्षा करता है। भारत के प्रति उनकी अटूट सेवा और अद्वितीय प्रतिबद्धता के लिए हम कृतज्ञ हैं।"

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "सशस्त्र बलों के पराक्रमी जवानों एवं उनके परिजनों को 'सशस्त्र सेना झंडा दिवस' की हार्दिक शुभकामनाएं। यह दिवस उन वीर सैनिकों के राष्ट्रसेवा के प्रति उनके अमिट समर्पण को नमन करने का अवसर है, जो सीमाओं पर रहकर हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हमारे बहादुर जवानों की वीरता, त्याग और अद्वितीय राष्ट्रभक्ति ने भारत को हमेशा गौरवान्वित किया है। जय हिंद!"

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "देश के सशस्त्र बलों के वीर जवानों एवं उनके परिजनों को ‘सशस्त्र सेना झंडा दिवस’ की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए देश की एकता, अखंडता और सीमाओं की रक्षा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने वाले सशस्त्र बलों के सभी सैनिकों को नमन। जय हिंद!"

