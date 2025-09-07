Arjun Singh News : ममता बनर्जी की सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है : अर्जुन सिंह

बैरकपुर: भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने रविवार को पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला, जिसमें उन्होंने टीएमसी सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया।

भाजपा नेता ने दावा किया कि राज्य का खजाना खाली हो चुका है, जिसके कारण सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है।

आईएएनएस से बातचीत के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर वेस्ट बंगाल स्टाफ भर्ती परीक्षा को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी और उनकी सरकार वास्तव में किसी को नौकरी देने के पक्ष में नहीं है, और एसएससी प्रक्रिया को उन्होंने नाटक करार दिया।

भाजपा नेता ने विशेष रूप से इस बात पर निशाना साधा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा भ्रष्ट और अयोग्य घोषित किए गए 156 शिक्षकों को, जिन्हें कोर्ट ने दोबारा परीक्षा में बैठने से मना किया था, फिर भी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे दागी उम्मीदवार परीक्षा में नहीं बैठ सकते, तो उन्हें दोबारा अनुमति देने का क्या औचित्य है?

भाजपा नेता ने दावा किया कि यदि कोई इस परीक्षा के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर देता है, तो मामला अटक जाएगा और भर्ती प्रक्रिया रुक जाएगी, जिससे किसी को नौकरी नहीं मिलेगी और न ही सैलरी दी जाएगी। ममता बनर्जी असल में यही चाहती हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य सरकार का खजाना खाली है, सरकार की आय जीरो हो चुकी है और सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। इसके साथ ही, उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार को बुआ और भतीजे की सरकार करार देते हुए कहा कि यह हर मोर्चे पर विफल रही है और किसी भी विभाग में सरकारी नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है। भाजपा नेता ने कहा कि ममता बनर्जी नहीं चाहती हैं कि प्रदेश में किसी को भी सरकारी विभाग में नौकरी दी जाए।