भाजपा के नेताओं ने जनता से पेट्रोल-डीजल कम इस्तेमाल करने का किया आग्रह

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव और युद्ध की स्थिति के कारण ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जनता से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की स्वैच्छिक अपील की है।

बीकानेर में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, “खाड़ी संघर्ष से जुड़े बढ़ते अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की जरूरत है। यह जनता से एक स्वैच्छिक अपील है और यह प्रधानमंत्री की भी अपील है। मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि जब तक यह संकट बना रहता है, हमें पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अंतरराष्ट्रीय तनाव से पैदा हुई स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकें।”

भाजपा बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को मात्र दो गाड़ियों तक सीमित करने के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा, “कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और कई देशों में डीजल व पेट्रोल की कीमतों में 400 से 500 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। हमारे प्रधानमंत्री ने हमेशा राष्ट्रहित में काम किया है। लोगों पर कोई अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की।”

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से डीजल-पेट्रोल का इस्तेमाल कम करने की अपील की और सरकारों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। कल हमने खुद देखा कि प्रधानमंत्री केवल दो गाड़ियों के काफिले के साथ यात्रा कर रहे थे।

सरावगी ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए बताया कि सरकार ने कैबिनेट में ईवी नीति को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि युद्ध के इस दौर में प्रधानमंत्री यूएई का दौरा कर रहे हैं, जहां ऊर्जा सुरक्षा समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है।”

नीट यूजी मामले पर संजय सरावगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा रद्द कर दी और जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई इस मामले में कार्रवाई कर रही है। विपक्ष ऐसे मुद्दों पर सिर्फ हंगामा खड़ा करता है। जब पेपर लीक हुआ था, तब यही लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। अब जब कार्रवाई हो रही है तब भी विरोध कर रहे हैं। यह बच्चों के भविष्य का सवाल है।”

बिहार सरकार में मंत्री राम कृपाल यादव ने कहा कि नीट अनियमितताओं में शामिल पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

--आईएएनएस