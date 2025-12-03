Araria Teacher Murder : बिहार के अररिया में शिक्षिका की गोली मारकर हत्या

पटना: बिहार के अररिया जिले में बुधवार को बाइक सवार हमलावरों ने एक महिला टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई।

जानकारी के अनुसार मृतका शिवानी कुमारी (28) मध्य विद्यालय खाबाध कन्हैली में कार्यरत थीं और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की रहने वाली थीं।

यह घटना उस समय हुई जब शिवानी स्कूल जा रही थीं। इसी दौरान दो बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया।

एक पुलिस अधिकारी के अनुसार स्कूल से लगभग सौ मीटर की दूरी पर एक शिव मंदिर के पास मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश बदमाशों ने उनकी स्कूटी रोकी, उनसे हेलमेट उतरवाया और फिर नजदीक से उनके सिर में गोली मार दी।

शिवानी बेहोश हो गईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग महिला की मदद के लिए दौड़े। इस दौरान अफरा-तफरी की स्थिति भी बन गई।

ग्रामीण सुधीर यादव और गौरव कुमार शिवानी को अररिया के सदर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सुधीर ने बताया कि घटना के समय वह अपने खेत में गेहूं की बुवाई कर रहे थे। तभी इलाके में हंगामा देखकर वह स्कूल की ओर दौड़ पड़े।

घटना की सूचना मिलते ही एसपी अंजनी कुमार, फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साह और नरपतगंज थाने के पुलिसकर्मियों सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की।

एसपी अंजनी कुमार ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। हमने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। अपराधियों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अपराध का कारण अभी पता नहीं चल पाया है।

शिवानी ने दो साल पहले बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास की थी और फारबिसगंज में रह रही थी। जिला पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पीड़िता के परिजनों को सूचित कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है।

घटना के कुछ घंटों बाद बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल, राष्ट्रीय जनता दल (राजद), ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अररिया में स्कूटी से स्कूल जा रही एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं।

--आईएएनएस