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ईडी रेड: केरल के मंत्री ने पिनाराई विजयन पर साधा निशाना, केंद्र के बजाय राहुल गांधी को ठहराया दोषी

ईडी रेड के बाद राहुल गांधी पर बयान देकर घिरे पिनाराई विजयन
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Dainik Hawk·
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May 28, 2026, 10:48 AM
ईडी रेड: केरल के मंत्री ने पिनाराई विजयन पर साधा निशाना, केंद्र के बजाय राहुल गांधी को ठहराया दोषी

तिरुवनंतपुरम: केरल के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एपी अनिल कुमार ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने विजयन पर आरोप लगाया कि ईडी की रेड के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधने के बजाय कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया।

दरअसल, बुधवार को जब ईडी की टीम ने तलाशी अभियान पूरा किया, तो उसके तुरंत बाद विजयन ने टिप्पणी की थी कि अब राहुल गांधी खुश होंगे। उनका इशारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बार-बार उठाए गए उस सवाल की ओर था, जिसमें पूछा जाता रहा था कि सीएमआरएल-एक्सालॉजिक वित्तीय लेनदेन मामले में उनके खिलाफ ईडी ने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की।

इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अनिल कुमार ने सवाल उठाया कि जब केंद्रीय एजेंसियां ​​विजयन और उनके परिवार के खिलाफ रेड कर रही थीं, तब भी विजयन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ पूरी तरह चुप क्यों रहे?

अनिल कुमार ने कहा, "पिनाराई विजयन राहुल गांधी को निशाना बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक शब्द भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक तरह का डर दिखाया है, और कल यह डर फिर से साफ दिखाई दिया।"

मंत्री ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के तौर पर अपने लगभग एक दशक लंबे कार्यकाल के दौरान विजयन ने केरल में विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए भी प्रधानमंत्री मोदी का सीधे तौर पर सामना करने से हमेशा परहेज किया।

ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है। आरोप है कि सीपीआई (ए) के कार्यकर्ताओं ने ईडी अधिकारियों और सीआरपीएफ जवानों पर तब हमला किया, जब वे विजयन की बेटी टी. वीणा से जुड़े विवादित सीएमआरएल-एक्सालॉजिक मामले की तलाशी पूरी करके विजयन के आवास से बाहर निकल रहे थे।

राज्य पुलिस प्रमुख (डीजीपी) रवाडा चंद्रशेखर ने गुरुवार को गृह मंत्री रमेश चेन्निथला और दो अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक का उद्देश्य घटना की समीक्षा करना और ईडी के ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना था।

बैठक के बाद पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर हिंसा के दौरान विजयन के आवास के बाहर तैनात पुलिसकर्मियों की ओर से कोई चूक पाई जाती है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

राज्य पुलिस प्रमुख (डीजीपी) ने कहा, " ईडी की रेड के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के तहत इलाके में 300 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। अब तक हिंसा के सिलसिले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं।"

उन्होंने यह भी स्‍पष्‍ट किया कि ईडी अधिकारियों और केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों के शामिल होने के बावजूद, केंद्र ने केरल पुलिस से हिंसा पर कोई अलग रिपोर्ट नहीं मांगी थी।

पुलिस अब वीडियो फ़ुटेज और चश्मदीदों के बयानों की जांच कर रही है ताकि यह पता चल सके कि हमला कैसे हुआ और क्या भीड़ को काबू करने या सुरक्षा तालमेल में कोई चूक हुई थी।

इस बीच, मुख्यमंत्री वीडी सतीशन (अभी कोझिकोड के दौरे पर हैं) मीडिया के बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के बावजूद ईडी की छापेमारी और हमले, दोनों पर चुप रहे।

--आईएएनएस

एएसएच/वीसी

 

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