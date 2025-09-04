Anurag Thakur Himachal : सुक्खू सरकार आपदा प्रबंधन में पूरी तरह फेल : अनुराग ठाकुर

हमीरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जुबानी हमला किया। हमीरपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार आपदा के समय जनता को राहत पहुंचाने में पूरी तरह विफल साबित हुई है।

अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि आपदा की घड़ी में सरकार लोगों को एक तिरपाल तक उपलब्ध कराने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने आपदा के समय हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस की यूपीए सरकार से कई गुना अधिक आर्थिक मदद दी है। सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार ने बीते 10 वर्षों में हिमाचल को एसडीआरएफ में तीन गुना और एनडीआरएफ में दस गुना अधिक धनराशि मुहैया करवाई। इसके बावजूद प्रदेश सरकार जनता को बुनियादी सुविधाएं देने में असफल रही है।

भाजपा सांसद ने सवाल उठाया कि 2023 में आई विनाशकारी आपदा से प्रदेश सरकार ने क्या सबक लिया? उन्होंने कहा कि हालात यह हैं कि लोगों को आज नालियां खुलवाने तक के लिए अपनी जेब से पैसा खर्च करना पड़ रहा है। कई ठेकेदारों के पुराने बिल का आज तक भीगतान नहीं हुआ। सरकार भरोसा खो चुकी है। राज्य सरकार अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं देने में भी सक्षम नहीं है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अब न तो जनता का विश्वास जीत पा रही है और न ही स्थानीय ठेकेदारों का भरोसा। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह एक श्वेत पत्र जारी कर स्पष्ट करे कि आपदा राहत के लिए मिले पैसों का उपयोग कहां-कहां किया गया है।

इससे पहले, अनुराग ठाकुर ने बुधवार को 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "विगत कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश भारी बारिश व जगह जगह बादल फटने की घटना से प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में इस आपदा के चलते सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है जिससे प्रदेश को हजारों करोड़ का नुकसान व जान-माल की हानि हुई है। मेरे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के बिलासपुर जिले के कई अन्य हिस्सों में बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। आपदा का यह रूप अत्यंत हृदयविदारक है और बनी बनाई व्यवस्था व मकानों-इमारतों को जमींदोज होते देखना अत्यंत कष्टदाई है। नुकसान सरकार व जनता दोनों का हुआ है। हमारा प्रयास है कि लोगों की जान, घर व उनके सामान सुरक्षित रहें।"