Annamalai CBI Demand : अन्नामलाई ने करूर भगदड़ की सीबीआई जांच करने की मांग की

करूर भगदड़ पर अन्नामलाई बोले- सीबीआई जांच होनी चाहिए
Sep 29, 2025, 02:24 AM
के. अन्नामलाई ने करूर भगदड़ की सीबीआई जांच करने की मांग की

चेन्नई: तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने रविवार को करूर रैली में हुई भगदड़ की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की। इस भगदड़ में 40 लोग मारे गए थे।

उन्होंने राज्य पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर चूक का आरोप लगाया।

प्रभावित परिवारों से मिलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए के. अन्नामलाई ने कहा कि बेहतर योजना और सुरक्षा तैनाती से इस त्रासदी को टाला जा सकता था।

उन्होंने कहा, "यह (टीवीके प्रमुख) विजय की गलती नहीं है। भीड़ का अनुमान लगाना और पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल तैनात करना राज्य पुलिस और खुफिया विभाग का काम है। सात घंटे के कार्यक्रम की अनुमति क्यों दी गई? दो घंटे ही काफी होते। राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा चुने गए पूर्व न्यायाधीश के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग चाहती है। यह कैसे उचित हो सकता है?"

के. अन्नामलाई ने कहा कि यह स्थल बड़ी सभा के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि इसकी क्षमता सीमित है तथा निकास मार्ग भी छोटा है।

उन्होंने कहा, "यह जगह 5,000 लोगों को भी नहीं संभाल सकती। राज्य पुलिस का दावा है कि 500 जवान तैनात किए गए थे, लेकिन जमीनी स्तर पर 100 से भी कम जवान थे। स्थानीय प्रशासन बुरी तरह विफल रहा। राज्य सरकार को इस विफलता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।

करूर भाजपा इकाई की ओर से के. अन्नामलाई ने प्रत्येक पीड़ित परिवार को एक लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की।

उन्होंने अभिनेता से राजनेता बने विजय और उनकी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) से भविष्य की सार्वजनिक बैठकों की योजना बनाने में अधिक जिम्मेदार होने का आग्रह किया।

खराब सुरक्षा के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) एस. डेविडसन देवसिरवथम ने कहा कि यह त्रासदी खुफिया विफलता के कारण नहीं हुई।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं के कारण टीवीके के प्रारंभिक स्थल प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था और अंततः उस स्थल को मंजूरी दे दी, क्योंकि वहां पहले भी 15,000 लोगों की उपस्थिति वाले कार्यक्रम शांतिपूर्वक आयोजित किए जा चुके थे।

एडीजीपी ने संवाददाताओं से कहा, "वहां पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें और सुरक्षा व्यवस्था थी। भीड़ प्रबंधन की कुछ शर्तों का उल्लंघन किया गया और मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच से जिम्मेदारी का पता चलेगा।"

 

 

