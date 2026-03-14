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Annamalai BJP Leader : तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने की राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा

कानून व्यवस्था और महिलाओं के खिलाफ अपराधों को लेकर 17 मार्च को भाजपा का राज्यव्यापी प्रदर्शन।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 14, 2026, 12:11 PM
तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने की राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा

कोयंबटूर: तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था व महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के विरोध में 17 मार्च को एक व्यापक राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। अन्नामलाई ने सरकार पर आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में विफल बताते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

तमिलनाडु भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने मीडिया से कहा, "तमिलनाडु सरकार जनता में दहशत और भय का माहौल बना रही है। तमिलनाडु में यह देखना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे भाई-बहन पेट्रोल पंपों के बाहर लंबी कतारों में खड़े होकर भविष्य में पेट्रोल की कमी के डर से और पेट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, जब हमारे देश में कहीं और ऐसा नहीं हो रहा है, तो यह सिर्फ तमिलनाडु में हो रहा है क्योंकि डीएमके ने डर और दहशत फैलाने का रास्ता चुना है। मुझे खुशी है कि शनिवार सुबह से स्थिति सामान्य हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिची में हुई सभा से प्रदेश की जनता को आश्वासन दिया है कि कृपया किसी भी तरह की दहशत या भय के साये में न रहें।

उन्होंने कहा, "यह बेहद निंदनीय है क्योंकि हमारा दिल बहुत दुखी है। पुलिस बल अपना कर्तव्य निभाने में असमर्थ है। लड़की के लापता होने के दो घंटे बाद जब माता-पिता स्थानीय पुलिस स्टेशन गए, तब पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। तमिलनाडु में कानून-व्यवस्था की यही हालत है, जहां कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि जो पुलिस बल कभी स्कॉटलैंड यार्ड की कार्यकुशलता के बराबर था, डीएमके के सत्ता में आने के बाद अब वह जमीनी स्तर की पुलिसिंग में तब्दील हो गया है। जिस लड़की की हत्या हुई, वह दो साल पहले दसवीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसने 500 में से 495 अंक प्राप्त किए थे।

--आईएएनएस

 

 

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