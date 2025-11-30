भारत समाचार

Anmol Bishnoi Security Request : गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अपनी जान का खतरा, मांगी सुरक्षा

पाक गैंगस्टर की धमकी के बाद अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा
Nov 30, 2025, 03:38 AM
गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अपनी जान का खतरा, मांगी सुरक्षा

नई दिल्ली: गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। उसने एनआईए कोर्ट से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है।

अनमोल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बताया कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसकी जान को बड़ा खतरा है। सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो में अनमोल और उसके परिवार को खुलेआम हत्या की धमकी दी गई थी।

अनमोल की ओर से कहा गया कि यह पहली बार नहीं है, जब इस गैंगस्टर ने ऐसी धमकी दी हो। मार्च 2025 में भी जालंधर में एक यूट्यूबर के घर ग्रेनेड हमला इसी गैंगस्टर की वीडियो धमकियों के बाद हुआ था। धमकी देने वाले गैंगस्टर ने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, इसलिए यह खतरा मजाक नहीं, बल्कि असली और गंभीर माना जा रहा है।

अनमोल बिश्नोई फिलहाल एनआईए की कस्टडी में है और उसने कोर्ट से मांग की है कि जब भी उसे पेशी के लिए लाया जाए तो उसे बुलेटप्रूफ गाड़ी में लाया जाए और बुलेटप्रूफ जैकेट दी जाए। इसके साथ ही पूरी सुरक्षा और खतरे का आकलन कराया जाए।

अनमोल के वकील ने भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत दी है। अनमोल ने कोर्ट को बताया कि उसके परिवार और पैरवी कर रहे वकीलों को भी लगातार डर और तनाव का सामना करना पड़ रहा है।

19 नवंबर को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई और करीबी सहयोगी अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्टेशन पर भारत पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अनमोल 2022 से ही फरार चल रहा था और एनआईए के 'मोस्ट वांटेड' लिस्ट में शामिल था। इस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वह लॉरेंस के टेरर सिंडिकेट से जुड़ा 19वां आरोपी है।

एनआईए के प्रवक्ता ने बताया था कि अनमोल को लुइसियाना से दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरते ही हिरासत में लिया गया। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने 18 नवंबर को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के शिकायतकर्ता जीशान सिद्दीकी को ईमेल भेजकर डिपोर्टेशन की पुष्टि की थी।

--आईएएनएस

 

 

gangster casesDelhi newsIndia Law EnforcementNIA updatesCrime Newscriminal investigationssecurity threat

