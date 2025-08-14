भारत समाचार

Anil Vij On Congress: कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता का ढोंग कर देश का बंटवारा किया : अनिल विज

अनिल विज ने कांग्रेस पर विभाजन का आरोप लगाया, राहुल गांधी की सुरक्षा पर भी कसा तंज
Aug 14, 2025, 11:08 AM
अंबाला:  हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने गुरुवार को अंबाला में मीडिया से बातचीत के दौरान देश के विभाजन को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी ने धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया, जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। विज ने कहा कि 1947 का विभाजन केवल उन लोगों का दुख नहीं है जो उस समय विस्थापित हुए या जिनके परिजन मारे गए, बल्कि यह पूरे देश का दर्द है।

अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान का बंटवारा हिंदू और मुसलमान को अलग करके किया गया, जबकि कांग्रेस उस समय खुद को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहती थी। उन्होंने सवाल उठाया कि उस वक्त कांग्रेस के नेताओं ने धर्मनिरपेक्षता का हवाला देकर इस बंटवारे का विरोध क्यों नहीं किया और भारत माता को बांटने से क्यों नहीं रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने भारत मां के टुकड़े कर दिए। विज ने कहा कि अगर जरूरत थी तो उन्हें और लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के बीच हरियाणा में ध्वजारोहण की लिस्ट को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। तीन बार जारी हुई लिस्ट में पहले दो बार कैबिनेट मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अनिल विज का नाम नहीं था, तीसरी लिस्ट में उनका नाम शामिल किया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि चाहे दूसरी बार हो या तीसरी बार, अगर उन्हें चांद पर भी तिरंगा फहराने का मौका मिले तो वह जरूर जाएंगे, यह तो फिर भी यमुनानगर है।

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी तंज कसा। हाल ही में राहुल गांधी के वकील की ओर से सुरक्षा को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करने पर कहा कि राहुल गांधी के पास पहले से ही जेड प्लस सिक्योरिटी है, जो सुरक्षा का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि अब सवाल यह है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या उनके वकील, पहले यह तय कर लेना चाहिए।

 

