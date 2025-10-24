भारत समाचार

Kurnool Bus Tragedy : आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दुख जताया

कुरनूल बस हादसे पर नायडू-रेवंत रेड्डी ने जताया शोक, त्वरित राहत के आदेश
Oct 24, 2025, 06:34 AM
कुरनूल बस हादसा: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने दुख जताया

हैदराबाद: आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में बस में आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोग जिंदा जल गए।

हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस में शुक्रवार तड़के कुरनूल जिले के चिन्नाटेकर गांव के पास आग लग गई, जिससे 11 यात्रियों की मौत हो गई।

संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस त्रासदी पर दुख व्यक्त किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "मैं बस में लगी भीषण आग की घटना के बारे में जानकर स्तब्ध हूं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सरकारी अधिकारी घायलों और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।"

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कुरनूल जिले में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के अधिकारियों से बात की और तेलंगाना राज्य के अधिकारियों को समन्वय स्थापित करने और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से भी घटना पर चर्चा की और उन्हें तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिना किसी देरी के हेल्पलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया और जोगुलाम्बा गडवाल जिला कलेक्टर और एसपी को तुरंत दुर्घटना स्थल का दौरा करने का आदेश दिया।

उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक निजी बस के कुरनूल जिले में भीषण दुर्घटना का शिकार होने की खबर से गहरा सदमा पहुंचा है। इस दुर्घटना में कई लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले... और उनके परिजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मैंने अधिकारियों को घायलों को बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान करने और अन्य राहत कार्यक्रमों को युद्धस्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। मैंने जोगुलाम्बा गडवाल जिला के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को तुरंत दुर्घटनास्थल पर जाकर राहत कार्यों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है।"

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी हादसे को दुखद बताया।

पवन कल्याण ने पोस्ट किया, "यह दुखद है कि इस दुर्घटना में अब तक 10 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। सरकार की ओर से इस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के बेहतर उपचार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मैं परिवहन विभाग से आग्रह करता हूं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं।"

पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि कुरनूल ज़िले के चिन्नातेकुर गांव के पास बस में लगी भीषण आग की खबर बेहद दुखद है।

उन्होंने कहा, "मैं उन परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में घायलों और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता और चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए।"

 

 

 

